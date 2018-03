Cafés de idiomas en las bibliotecas públicas que facilitan el diálogo entre inmigrantes y ciudadanos

Krueger, S. “Norwegian Public Library Language Cafés Facilitate Discourse Between Immigrants and Norwegian-Born Citizens.” Evidence Based Library and Information Practice vol. 13, n. 1 (2018). pp. 18-20. https://journals.library.ualberta.ca/eblip/index.php/EBLIP/article/view/29330

El objetivo de este estudio es investigar si los cafés de conversación en Noruega proporcionan una plataforma para mejorar la comunicación entre los inmigrantes y los ciudadanos nacidos en Noruega, sentando potencialmente las bases para una mejor participación de los inmigrantes en los diálogos cívicos. Para ello se llevó a cabo un estudio de caso de las bibliotecas públicas en Oslo, Moss y Horten, Noruega, a través de la observación cuestionarios con versiones en noruego, inglés, somalí y árabe a las personas que participaron en actividades de café de idiomas.

Se entrevistaron a 64 inmigrantes (21 en Oslo, 30 en Moss, 13 en Horten) y 31 voluntarios (7 en Oslo, 14 en Moss, 10 en Horton) que completaron los cuestionarios. Los cafés de idiomas en los tres sitios condujeron a una interacción discursiva informal y respetuosa entre los participantes. Aunque cada café tenía un conjunto único de participantes y temas de conversación, todos los cafés permitían a los inmigrantes mejorar sus habilidades en el idioma noruego a la vez que proporcionaban a todos los participantes un lugar para conocer gente nueva, intercambiar información y discutir temas políticos. Después de haber asistido a los cafés y mejorado su conocimiento de la lengua y la cultura noruegas, los inmigrantes de los tres lugares estaban potencialmente mejor integrados y equipados para participar en el futuro en la esfera pública noruega.