Cloud Computing: la información en la nube

La nube es la traducción al español del término "Cloud Computing" (Nube Computacional), y por extensión la gran red de redes (internet) que en el ámbito informático se representa con una nube para diferenciarla de las redes locales o LAN/WAN. Desde un punto de vista estrictamente técnico sería el conjunto de aplicaciones y servicios que se utilizan para guardar o procesar datos en internet. Parece probado que una de la tendencia actual en el entorno de la 2.0 es que la mayoría de aplicaciones e información ya no van a estar en nuestro dispositivo, si no que éste va a ser simplemente el medio de comunicación con nuestra información. Cuando una persona se conecta a la web, este se enlaza al centro de datos mas cercano ó al centro de datos con menos carga, para es generar a través de identificación (login de usuario) con el software y aplicaciones que permiten acceder a sus datos que están almacenados en un servidor de Internet. La nube tiene varios tipos de servicios, para redes sociales (facebook, twitter, hi5, myspace) soporte de bases de datos, ancho de banda, hospedajes, datos, etc. Según Cisco, el 88% de los informáticos consultados prevé albergar parte de las aplicaciones y datos de sus empresas en Internet. En España, un 44% de compañías apuesta por hospedar más de la mitad de su información corporativa en entornos "cloud" privados. Parece claro que todas previsiones apuntan a que crecerá la informática en la nube, la que permite almacenar y acceder a datos y aplicaciones en Internet.