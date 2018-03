Oportunidades para las bibliotecas y los bibliotecarios en la gestión de datos de investigación (RDM)

Goben,Abigail ; Sapp Nelson,Megan R. “The Data Engagement Opportunities Scaffold: Development and Implementation” Journal of eScience Librarianship

Volume 7, Issue 2

DOI: doi.org/10.7191/jeslib.2018.1128

El aumento del interés por los servicios de gestión de datos de investigación (RDM), sigue planteando un desafío respecto a cuales son las responsabilidades de las bibliotecas y los bibliotecarios Si bien la bibliografía ha aportado ideas sobre los servicios y las competencias en materia de conocimientos básicos sobre información de datos centrados en los investigadores, poco se ha aportado sobre las competencias y responsabilidades que deben tener y desarrollar los bibliotecarios que se dedican a la gestión de datos. Las oportunidades de participación para proporcionar una trayectoria estratégica relacionada con las habilidades en ciencias de la información, se centran fundamentalmente en las competencias que debe tener el profesional de la información en las etapas del ciclo de vida de los datos, los tres niveles de las actividades de participación y la medición de los resultados. El objetivo de este artículo es que los bibliotecarios identifiquen que habilidades profesionales pueden aportar a la gestión de datos de investigación y explorar nuevas oportunidades.