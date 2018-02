It’s Not Like the Library You Remember

Las bibliotecas se han reinventado como recursos vitales del siglo XXI y centros comunitarios prósperos para personas de todas las edades. Las bibliotecas actuales albergan centros tecnológicos, espacios de fabricación, arte y programación cultural, recursos para juegos de azar y mucho más. Aquí hay 13 cosas que las bibliotecas ofrecen a los niños hoy en día.

Si la visión que tienes de una biblioteca es un montón de libros y un bibliotecario que manda callar a todo el mundo, es hora de hagas un viaje de regreso a la biblioteca de tu barrio. Y te darás cuenta que las bibliotecas de hoy ofrecen nuevos productos y servicios además de los ya tradicionales.

1. Áreas Adolescentes

Los adolescentes quieren espacio, y las bibliotecas están bien posicionadas para proveerlo. Muchas bibliotecas ofrecen áreas sólo para adolescentes en las que los adultos y los niños no pueden entrar. Los adolescentes usan estos espacios para conectarse, conocerse, socializarse, hacer tareas, estudiar, ver vídeos y jugar. Además algunas bibliotecas proporcionan consejos consultivos para adolescentes para aprovechar y mejorar todas las capacidades que ofrece la sociedad de la información, lo que asegura que sean relevantes para las personas para las que sirven.

2. Centros Tecnológicos

La brecha digital es real. Los centros tecnológicos de biblioteca ofrecen ordenadores, tablets, escáneres para dar a los jóvenes, además de acceso a las herramientas y wifi que necesitan diariamente. Estos centros tecnológicos también pueden albergar clubes tecnológicos donde los niños pueden aprender más sobre la tecnología como el manejo de dispositivos y otras herramientas.

3. Espacios de fabricación

Los llamados Makerspaces o espacios de fabricación elevan los centros tecnológicos a un nuevo nivel al ofrecer impresoras 3D, cortadores láser y grabadores, acceso a herramientas de diseño asistido por ordenador (CAD), circuitos impresos, sierras y muchas otras herramientas para jóvenes fabricantes e ingenieros del futuro. Conectan una forma de aprendizaje teórica con la práctica en un espacio informal más allña de la familia o del colegio.

4. “Léele a un perro”

Si a un chico tiene dificultades de lectura, en alguna biblioteca puede solicitar perros adiestrados que pueden ayudar a reducir el malestar y la inseguridad de leer en voz alta. Los niños de todas las edades pueden leer a perros entrenados que prestan un oído amistoso y un compañero que no juzga. La gente de LibraryDogs.com tiene algunos consejos muy buenos si su biblioteca no tiene este atractivo programa ya establecido!

5. Videojuegos

Los niños generalmente aman los videojuegos, pero no todos tienen acceso a ellos. Cuando las bibliotecas les dan a los niños un lugar para jugar videojuegos, les invitan a entrar en su espacio, los alientan a interactuar y les proporcionan un lugar seguro para que los niños pasen el tiempo. Algunas bibliotecas incluso organizan torneos de juegos.

6. Áreas de juego

Sí, los videojuegos están de moda, pero estamos asistiendo a un resurgimiento de la popularidad de los juegos de mesa. Las zonas de videojuegos proporcionan también juegos analógicos. Los bibliotecarios están creando áreas de juego designadas para los legos, juegos de cartas y juegos de mesa

7. Actividades fuera del horario de oficina

¿Cómo sería poder acceder a una biblioteca después del cierre? ¿Cómo sería dormir en una biblioteca? Algunas de ellas están experimentando con actividades extracurriculares. Estas actividades muestran a las bibliotecas como los nodos comunitarios que animan a los jóvenes a socializarse y les ofrece una forma alternativa y realmente genial de pasar la noche.

8. Chat de referencia en línea

No es necesario ir a una biblioteca para obtener ayuda de un bibliotecario de referencia – hoy en puedes enviarles un correo electrónico o llamarlos. Algunas sucursales de bibliotecas ofrecen chat en línea, por lo que los adolescentes con aversión a las llamadas telefónicas todavía pueden utilizar el recurso de referencia rápida para tareas, documentos y proyectos de investigación. Para comenzar, busca el servicio “Pregúntele a un bibliotecario“

9. Biblioteca de Cosas

El movimiento Library of Things reinventa la biblioteca como un lugar donde los usuarios pueden pedir prestado, no sólo libros y medios de comunicación, sino también una variedad de artículos, incluyendo instrumentos musicales, artículos de bellas artes, herramientas de artesanía, artículos deportivos, herramientas para hornear, herramientas para mejorar el hogar y mucho más. Aunque el movimiento de la Library of Things es todavía joven, está abriendo muchas sucursales alrededor del mundo y apunta a un futuro donde las bibliotecas presten mucho más que libros.

10. Concursos de letras, poesía y palabras habladas

La poesía Slam es un estilo de alta energía de la palabra hablada que generalmente implica una competencia llamada slam. Algunas bibliotecas albergan eventos de poesía y usan la letra de las canciones como una manera de introducir a los jóvenes al arte, observar a los practicantes del arte y compartir sus propios poemas.

11. Cafeterías propias

A los jóvenes les encanta reunirse en cafeterías. Algunas bibliotecas se han enterado de esto y han puesto cafeterías dentro de sus sucursales. Es otra manera de mantener las bibliotecas relevantes y mantener a los adolescentes comprometidos, felices… y seguros.

12. Eventos Culturales

Las bibliotecas han defendido desde hace mucho tiempo a los artistas y el arte local , y la programación cultural es una parte esencial de la mayoría de las ofertas bibliotecarias. Las bibliotecas han intensificado su importancia artística y cultural para los jóvenes organizando conciertos de rock, eventos, celebraciones en torno a una variedad de celebraciones culturales y eventos subculturales. La idea es reflejar y apoyar las artes y la cultura que los adolescentes son relevantes para personas de todas las edades, incluyendo adolescentes y niños.

13. Centros de Medios

Además de los centros tecnológicos, las bibliotecas tienen centros multimedia en sucursales para dar acceso a cámaras de video, equipos de podcasting, equipos de grabación musical y más. Estos centros se convierten en focos de creatividad, aprendizaje y expresión para los jóvenes.