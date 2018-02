Apertura de la publicación científica – Desarrollo y aplicación de criterios sistemáticos de evaluación

Anna Björk, Juho-Matti Paavola, Teemu Ropponen, Mikael Laakso, Leo Lahti, Opening academic publishing – Development and application of systematic evaluation criteria. Open Science and Research Initiative, 1018

Texto ccompleto

Este informe resume el desarrollo de un cuadro de mando normalizado para evaluar la apertura de los editores académicos. La evaluación se completó en enero de 2018 como parte de la Iniciativa de Ciencia Abierta e Investigación del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia.

El proyecto complementa los informes anteriores publicados por la Open Science and Research Initiative y el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia, que han estudiado:

1) Nivel de apertura de las universidades,

2. Situación general de los costes de publicación en acceso abierto en Finlandia

3. Organismos de investigación y organizaciones de financiación de la investigación, incluidos algunos financiadores europeos seleccionados.

El proyecto trazó un mapa y evaluó la apertura de los principales editores académicos seleccionados: Association for Computing Machinery (ACM), American Chemical Society (ACS), Elsevier, Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE), Lippincott, Williams & Wilkins (LWW), Sage, Springer Nature, Taylor & Francis y Wiley-Blackwell.

Las dimensiones de la apertura de los editores se resumieron en un cuadro de mando de siete factores clave, proporcionando una nueva herramienta para la evaluación sistemática y estandarizada. Se utilizaron datos de los sitios web de los editores para comparar los factores clave de la apertura, y se dio a los editores la oportunidad de hacer comentarios sobre la información recopilada. Como fuentes complementarias, se utilizaron datos de bases de datos abiertas comúnmente reconocidas: Directory of OA Journals (DOAJ), Gold OA Journals 2011-2016 (GOAJ2), Scopus (lista de títulos + Scimago) y Sherpa/Romeo.

Los resultados principales incluyen el cuadro de mando y la evaluación de la apertura de los principales editores académicos seleccionados. Éstos se basan en siete factores clave:

1. La fracción de las revistas de acceso abierto (AO) y sus artículos sobre la producción total de publicaciones.

2. los costos de la publicación OA (gastos de procesamiento de artículos, APC).

3. el uso de licencias Creative Commons (CC)

4. Políticas de autoarchivo.

5. El acceso a la minería de textos y datos (TDM).

6. Apertura de los datos de citas

7. Acceso a la información relacionada con las prácticas OA. Para tener información más allá del nivel de editor, también se testaron revistas individuales para discutir la distribución de revistas según los APCs, sus licencias y tres métricas de impacto (CiteScore 2016, Scimago Journal & Country Ranks (SJR) 2016, y Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016).

La evaluación de los editores seleccionados con el cuadro de mando indica, por ejemplo, que la fracción de las revistas OA y sus artículos sobre la producción total de publicaciones es baja en este grupo. Además, las revistas OA más costosas también parecen tener las métricas de mayor impacto. Sin embargo, una opinión definitiva sobre el asunto requeriría datos más extensos e investigación adicional. Se concluye discutiendo aspectos y complejidades clave en la evaluación cuantitativa y en el diseño de una evaluación estandarizada de la apertura del editor, y se observan también otros factores que podrían incluirse en futuras versiones del cuadro de mando integral.