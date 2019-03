Leer a perros: programa de mejora de los resultados de lectura en niños

Mailloux, Sarah ; Matthies, Brad. “Going to the dogs: One college library’s program to encourage reading literacy” College and Research Libraries, Vol 80, No 3 (2019)

Las investigaciones indican que la lectura a los perros tiene resultados muy positivos. Los niños que les leen a los perros mejoran sus habilidades de alfabetización y fluidez debido a que los perros proporcionan una audiencia no crítica. Las escuelas que implementan programas de terapia de lectura canina ven mejoras en la participación de los estudiantes y en sus comportamientos académicos, a la vez que los estudiantes aprenden simultáneamente lecciones valiosas en empatía, respeto y compasión.

Si es beneficioso para los humanos leerles a los animales, ¿es también beneficioso para los animales de acogida? La investigación dice que los perros que escuchan voces humanas de manera regular tienen una menor necesidad de métodos para aliviar el estrés. En general, leer para proteger a los perros puede disminuir su ansiedad y hacerlos más adoptables. Por lo tanto, con los beneficios confirmados tanto para los niños como para los perros, un programa de lectura de perros de acogida parece ser una cosa beneficiosa para todos los implicados. Niños, perros y monitores.

Humane Society of Missouri compartió su guía del Programa de Lectura de Compañeros de Refugio (SBRP). Se decidió denominar al programa “Lectores”. Se adquirieron algunos libros sobre animales en una amplia gama de niveles de lectura que reflejaban la misión del refugio y se contó con la participación de la biblioteca y un bibliotecario. Una vez que se difundió el programa, un grupo de padres y un autor local también donaron libros a la biblioteca del centro de acogida y refugio de animales, duplicando el tamaño de la colección. Y, por supuesto, se animó a los lectores a traer sus propios libros.

El director del centro quería que los “Readers” permanecieran fuera de las perreras para mantenerlos a salvo. Colocar a los lectores fuera también enseña a los niños a respetar el espacio personal de los demás, mientras que los perros pueden tomar su propia decisión sobre si se acercan o no a los niños. Eventualmente, los perros aprenden a acercarse voluntariamente, y a medida que se vuelven más sociables con los humanos, su estancia en el refugio tiende a ser más corta. Este es uno de los objetivos del programa: ayudar a los perros de refugio a socializarse para encontrar un hogar para siempre.

Para garantizar aún más la seguridad de los participantes, el director del refugio pidió a los voluntarios adultos que supervisaran a los “Readers”, lo que proporcionó una oportunidades de adquirir una práctica de servicio y aprendizaje para los estudiantes, especialmente para los que se se estaban especializando en Educación, quienes potencialmente podrían usar este programa en el futuro. A los voluntarios se les denominó “Walking Dictionaries“. Al dar este nombre a los voluntarios, los niños sabían que los voluntarios estaban allí para ayudar y no para juzgar. Previamente se instruyó a los voluntarios para que supervisasen la seguridad y respondieran a cualquier pregunta que los lectores puedan tener acerca de sus libros, pero por lo demás debería parecer como si no estuvieran escuchando a los lectores. Esto aseguró a los lectores que los adultos no estaban allí para corregir ningún “error” de lectura ni para juzgar su lectura de ninguna manera. A su vez, esto dio a los niños lectores la libertad de leer a los perros en sus propios términos.

Después de la lectura se permitió que los niños interactuaran físicamente con el perro. Previamente un empleado del refugio de acogida seleccionó un perro socializado que permitiera a a los niños poder acariciar y hablar con el animal.

En conclusión. El programa proporcionó a los estudiantes universitarios experiencias valiosas de aprendizaje y les involucró activamente con los niños de una manera divertida y significativa. Además, la colaboración y asociación con otra organización comunitaria fue gratificante y tuvo el beneficio adicional de ayudar a los animales de refugio a ser más adoptables a través de la socialización. En pocas palabras, este programa fue gratificante para todos los que participaron.

