En las bibliotecas de Filadelfia los niños pueden solicitar un perro mientras leen

Sesión de lectura a perros en Free Library of Philadelphia

Los estudios demuestran que leer a los animales, además de hacer que la lectura parezca divertida, produce un estado de sosiego y mejora la confianza en los niños que leen en voz alta. Por ello, la Free Library of Philadelphia inició un programa piloto de lectura con perros Read With A Dog! que ahora se ha extendido a 10 bibliotecas más del estado de Filadelfia en Estados Unidos. De este modo los perros se han vuelto tan populares que los bibliotecarios de Filadelfia les invitan a sus sucursales. Aquí podemos ver el calendario de eventos de lectura con perros. Iniciativa que ha sido acreditada por organizaciones como Therapy Dog International y PAWS for People por poner las cosas en marcha.

Una iniciativa similar es la desarrollada por la la Biblioteca Pública de Yelowknife en el noroeste de Canadá que presta perros para aquellos niños entre 6 y 12 años que les gustan los animales, pudiendo compartir sus lecturas acompañado de un perro. Su programa TAILS ofrece perros como terapia para los niños para que puedan practicar su lectura durante 20 minutos, Sin duda ¿qué mejor compañero de lectura podrían tener?

