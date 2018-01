Plan de Acción para la Adquisición de Libros de Texto Asequibles

Open 101: an Action Plan for Affordable Textbooks. US Public Interest Research Group (US PIRG) , 2018

Texto completo

El Grupo de Investigación de Interés Público de los Estados Unidos (US PIRG) publicó recientemente un nuevo informe, investigando los altos precios de los libros de texto en las escuelas de todo el país. El informe, titulado Open 101: an Action Plan for Affordable Textbooks, contiene recomendaciones que, si se aprueban, podrían ahorrar a los estudiantes miles de millones de dólares al asegurar que los materiales que los estudiantes compran para sus clases de educación general sean gratuitos.

Las conclusiones clave del informe incluyen

Las escuelas que han invertido en recursos educativos abiertos (OER) generaron ahorros significativos para sus estudiantes. Los OER son materiales digitales a los que se accede gratuitamente en línea, y ofrecen muchos otros beneficios tanto para los estudiantes como para los profesores. Por ejemplo, Greenfield Community College en Massachusetts, llevó a cabo un proyecto sobre Recursos Educativos Abiertos en los cursos introductorios, lo que supuso que los estudiantes gastaron un promedio de 31$ por curso en materiales que en comparación con el promedio nacional de 153 dólares supone un importante ahorro para las familias.

Cuando los editores publican sus libros de texto con un código de acceso, elimina la mayoría de las oportunidades para que los estudiantes reduzcan costos adquiriendo los libros en el mercado de libros usados. En el estudio el 45% de la muestra, los materiales sólo estaban disponibles en la librería del campus. Esto eliminó opciones más baratas, pues los estudiantes se vieron forzados a pagar el precio completo de estos materiales nuevos en lugar de poder adquirirlos en el mercado de libros usados. En el área de Psicología, por ejemplo, a los estudiantes se les asignó un código de acceso paquetizado por el que pagaron un promedio de 114 dólares. El precio promedio del libro nuevo era de 170$ en la librería, pero los estudiantes podrían haber ahorrado hasta el 65% comprando en línea.

Esto significa que cambiar los materiales de estos cursos básicos desde los códigos de acceso y los libros de texto tradicionales a OER ahorraría a los estudiantes 1.500 millones de dólares al año si se adoptarán estas medidas en todo el país.