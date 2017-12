Stand by me The contribution of public libraries to the well-being of older people: A report by Shared Intelligence for Arts Council England [e-Book] London, Arts Council England, 2017.

Después de una serie de estudios de caso publicados en 2016 sobre las bibliotecas públicas y su uso de WiFi, el Arts Council England encargó la producción de un estudio de caso sobre otras áreas del impacto de las bibliotecas públicas en la sociedad. Una de ellas fue la contribución de las bibliotecas públicas al bienestar de las personas mayores.

En el estudio se analizan cinco servicios bibliotecarios innovadores que prestan servicios a personas mayores y que proporcionan buen ejemplo para otras bibliotecas.

Servicio de caja de recuerdos de Halton Public Library

Programa intercambio en zapatillas (Slipper Swaps) de Hertfordshire Public Library

Touch a New World Servicio de independencia digital de Kent Public Library.

Project en Norfolk en Loneliness Public Library

Biblioteca amistosa sobre demencia completa en de de Wakefield Public Library en su sucursal de Sandal