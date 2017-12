Making the Most of WiFi National learning and case studies: A report to Arts Council England by Shared Intelligence May 2016 [e-Book] London, Arts Council England, 2016.

En 2015, Arts Council England y DCMS comprometieron 2,6 millones de libras esterlinas a un programa nacional de WiFi en Bibliotecas para que en 2016 las bibliotecas públicas de Inglaterra tuvieran WiFi “gratuita y de buena calidad” ; una meta que ahora se ha alcanzado en un 99%.

“Aprovechar al máximo la WiFi” se concibió como un breve proyecto exploratorio en el que se seleccionaron cinco servicios bibliotecarios que ya ofrecen pleno acceso público a la WiFi para probar los límites de lo que se puede lograr y habilitar gracias a la disponibilidad de WiFi pública gratuita. Se esperaba que cada servicio bibliotecario realizara una serie de actividades innovadoras entre enero y marzo de 2016. El objetivo del aprendizaje del programa “Aprovechar al máximo la WiFi” es ayudar al sector de las bibliotecas en general, e informar sobre la evaluación del impacto y los beneficios del proyecto WiFi en las bibliotecas.a largo plazo.