Problemas de usabilidad que afectan a las aplicaciones móviles

9 Usability Issues that Plague Today’s Mobile Apps

Emily Goldring — October 24, 2017

La utilidad de las aplicaciones móviles se convierte en un campo de juego donde los profesionales de las aplicaciones pueden demostrar su profesionalidad y creatividad en un contexto en que la retención de aplicaciones y la tasa de abandono son muy altas. Usabilidad significa hacer un uso intuitivo y amigable de una aplicación, sin embargo pueden darse diferentes problemas de todo tipo como navegación, diferencias en las versiones del sistema operativo, comportamientos distintos entre marcas, o problemas de resoluciones entre dispositivos

Profundidad de la navegación

Uno de los problemas de usabilidad más grandes y comunes que afectan a las aplicaciones de hoy en día es la organización de la navegación que puede ser de tres, cuatro o incluso cinco niveles por debajo de la pantalla de inicio de la aplicación. Este problema puede supone una falla de usabilidad de la aplicación, ya que aumenta el tiempo necesario para realizar una tarea y requiere mucho tiempo de ida y vuelta, lo cual es algo que los usuarios móviles no desean.

Información frente a velocidad

Si le pregunta cuáles son los principales problemas de usabilidad de una aplicación móvil se obtendrán dos respuestas lógicas, pero contradictorias. Algunos te dirán que los profesionales de las aplicaciones tienden a complicar su navegación, añadiendo demasiadas opciones y niveles. Como resultado, los usuarios se enfrentan a que tienen que realizar demasiados pasos para realizar la tarea. Por otra parte, cuando se intentan reducir demasiado estos pasos de pantalla, da lugar a que los usuarios no sepan exactamente ni a dónde ir dentro ni donde están. Para evitarlo, es necesario equilibrar cuidadosamente entre proporcionar la información necesaria y hacer que la navegación sea lo más rápida y eficaz posible.

Modo de pantalla horizontal

Se ha hablado mucho del modo apaisado en términos de usabilidad de la aplicación móvil, pero parece que la conversación ha ido en la dirección equivocada. Basta con poner un modo apaisado en una aplicación para que no sea suficiente. El modo Retrato se usa mayormente con una mano y en movimiento, mientras que el modo horizontal se usa normalmente estando estático y con ambas manos. Los profesionales de las aplicaciones deben considerar diferentes enfoques para la interfaz de usuario y la interfaz de usuario en dos modos diferentes para asegurarse de que la usabilidad está a la altura de los estándares en ambos frentes.

Optimizar para diferentes marcas

La creación de aplicaciones para el iOS de Apple es fácil, ya que se programa para un sólo dispositivo, especialmente si se compara con Android. En este último caso, los profesionales de las aplicaciones deben tener en cuenta a los distintos fabricantes de hardware y la forma en que modifican y optimizan sus versiones del sistema operativo. Por ejemplo, una aplicación optimizada para Sony Xperia no significa necesariamente que funcionará perfectamente en el Galaxy S7 de Samsung. A veces, presionado por plazos apretados o presupuestos aún más ajustados, los profesionales de las aplicaciones tienden a centrarse principalmente en una sola versión de Android, o en un solo fabricante. Sin embargo, con Android ocupando más de la mitad de la cuota de mercado en los EE. UU., vale la pena gastar un poco de dinero extra y tiempo en la optimización para algunos de los nombres más grandes del universo Android.

Actualizar la aplicación con las actualizaciones del sistema operativo

Construir aplicaciones que imiten el aspecto y la sensación del sistema operativo es importante para la usabilidad: evitar cualquier inconsistencia en la experiencia del usuario y ayudar a los usuarios a aprender y adaptarse a la aplicación más rápido, ayudando a una navegación intuitiva y amigable. Los sistemas operativos cambian de vez en cuando, y a veces estos cambios son más o menos sutiles. No prestarles atención podría dar como resultado que la aplicación quede anticuada, hasta el punto que los usuarios pueden llegar a sentir que la aplicación carece de soporte adecuado.

Resolución en diferentes dispositivos

Además de prestar atención a los diferentes sistemas operativos, así como a sus versiones, los profesionales de las aplicaciones también necesitan tener en cuenta que los diferentes dispositivos vienen con diferentes resoluciones de pantalla móvil. Por ejemplo, el último buque insignia de LG, el G6, viene con una resolución de 1440 x 2880. Samsung Galaxy S8 funciona en 2960×1440, mientras que el próximo iPhone 8 de Apple será probablemente de 1125×2436. Esto puede significar un problema para los desarrolladores, porque una aplicación puede verse realmente bien en un dispositivo y completamente rota en otro, incluso si están en el mismo sistema operativo y la misma versión.

Autocompletado de datos del usuario

Este es uno de los nuevos problemas de usabilidad. El auto-completado automático de datos de clientes es particularmente importante entre las aplicaciones de venta al por menor, pero también es muy útil entre todas las demás que emplean datos enviados por el usuario. Las aplicaciones que no rellenan automáticamente los datos del usuario, como las consultas de búsqueda (para prácticamente cualquier aplicación con una barra de búsqueda) se perciben hoy en día como deficientes en términos de usabilidad. Una cosa a la que los profesionales de las aplicaciones necesitan prestar atención, cuando construyen una opción de auto-completado es hacer un botón de edición accesible y claramente visible, en caso de que los datos de auto-rellenado resulten ser “incorrectos” y los usuarios necesiten cambiarlo (información de facturación, lo más probable).

Gestos insensibles

Los gestos que no responden son un punto de fricción enorme para la usabilidad de cualquier aplicación. Técnicamente, los gestos sin respuesta se producen cuando un usuario realiza un gesto y no recibe respuesta/reacción de la aplicación. También es un término general que abarca algunas cuestiones: botones que no funcionan, gestos contra-intuitivos y elementos de interfaz de usuario equivocados como elementos de navegación, cuando en realidad no lo son. Los elementos de navegación defectuosos hacen que la aplicación parezca poco profesional, crean frustración y decepción en los usuarios y pueden causar estragos en las tasas de retención de la aplicación. Los elementos de navegación con gestos poco intuitivos son un problema más sutil. ¿Qué pasa si la aplicación requiere que los usuarios se deslicen cuando sientan que deberían estar tocando? Y lo que es más importante, ¿cómo se puede detectar un problema de usabilidad y eliminarlo? La mejor manera sería emplear herramientas analíticas cualitativas – mapas de calor táctiles, para ser precisos. Tal herramienta puede ayudar a los profesionales de la aplicación a detectar gestos contraintuitivos e insensibles con facilidad, mejorando la usabilidad y, en consecuencia, las tasas de retención.

Contenido confuso o vago

El contenido pop up, cuando se hace bien, puede hacer maravillas para una aplicación. Puede ayudar a los usuarios a progresar en su navegación dentro de la aplicación. Puede proporcionar información adicional o ayudar a los profesionales de las aplicaciones a obtener retroalimentación instantánea. Pero la mayoría de los profesionales de las aplicaciones no lo están haciendo bien, razón por la cual las ventanas emergentes son generalmente consideradas como no gratas. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Elegir el contenido adecuado para el pop-up. Elegir el momento adecuado para que aparezca. Y asegúrase de que no parezca una tarea para los usuarios, ofreciéndoles algo a cambio.