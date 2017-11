Medición del impacto de los libros científicos compartidos en la red de lectura social Goodreads

Kousha, K., M. Thelwall, et al. “Goodreads reviews to assess the wider impacts of books.” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 68, n. 8 (2017). pp. 2004-2016. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23805

Aunque la revisión por pares y las citaciones son comúnmente usadas para ayudar a evaluar el impacto académico de la investigación publicada, la retroalimentación de los lectores informales también puede ser aprovechada para ayudar a evaluar los impactos más amplios de los libros, tales como su valor educativo o cultural. El sitio web social Goodreads parece ser una fuente razonable para este propósito porque incluye un gran número de reseñas de libros y calificaciones por muchos usuarios dentro y fuera de la academia. Para comprobar esto, se compararon las métricas de 15.928 libros científicos en Goodreads con diferentes indicadores de impacto en diferentes disciplinas. Los datos de impacto de Goodreads fueron lo suficientemente significativos en las Artes (85%), Humanidades (80%) y Ciencias Sociales (67%) para ser usados como una fuente de evidencia de impacto. Las correlaciones bajas y moderadas entre las métricas de libros Goodreads y los indicadores académicos o no académicos sugieren que la retroalimentación de los lectores en Goodreads refleja los múltiples propósitos de los libros en lugar de un solo tipo de impacto. Aunque las métricas de libros de Goodreads pueden ser manipuladas, podrían ser usadas con cautela por académicos, autores y editores en evaluaciones.