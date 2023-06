La hora del cuento se digitaliza: una plataforma en línea une a las familias haciendo que la hora del cuento sea agradable y accesible

«Storytime Goes Digital – Online Platform Brings Families Together By Making Storytime Enjoyable And Accessible», 19 de junio de 2023. https://kenyanwallstreet.com/storytime-goes-digital-platform-accessible/.

Grabar una voz para un libro

Escuchar un libro

Cadbury ha lanzado en Nairobi su campaña «Give a Generous Voice Story Time», en la que se han reunido socios y líderes de opinión clave en educación infantil para presentar su biblioteca de audio y lanzar una campaña que anima a los narradores a grabar sus voces. Los audiocuentos se cargarán en una biblioteca electrónica de Cadbury Africa para que las familias puedan disfrutar de la hora del cuento con sus seres queridos.

Según una encuesta reciente, 2/3 de los padres creen que necesitan pasar más tiempo de calidad con sus hijos, pero el exigente ritmo de vida reduce las oportunidades de hacerlo.

La iniciativa Cadbury Give a Generous Voice to Story Time tiene como objetivo unir a las familias haciendo que la hora del cuento sea más accesible y agradable, permitiendo a los padres alejarse de sus ajetreadas vidas y disfrutar de mágicas historias en audio.

Langa Khanyile, responsable de marketing de Mondelez ROA (Resto de África), afirma: «Como marca arraigada en el espíritu de la generosidad y el acercamiento entre las personas, Cadbury ha emprendido un trabajo de tres años con la nación de los cuentacuentos para crear una biblioteca digital de 150 cuentos infantiles. La siguiente etapa de este viaje es dar vida a estas historias añadiendo voces africanas a la biblioteca digital y garantizar que los niños de todo el continente sigan disfrutando de la hora del cuento.»

«¡Leer libros de cuentos con mis hijos es lo que ha hecho que mi hija ande con un libro y que mi hijo se convierta en un lector experto a los cinco años! La hora del cuento me ha facilitado pasar más tiempo con ellos», afirma Caroline Mutoko, madre de dos hijos.

Los inagotables beneficios de la hora del cuento

Las estadísticas de los terapeutas del sueño muestran que contar cuentos a la hora de dormir es una forma maravillosa de ayudar a los niños a experimentar un sueño de alta calidad.

Con el aumento del consumo de contenidos de medios sociales y digitales, y la creciente cultura del desplazamiento sin fin incluso entre los niños pequeños, el uso de la biblioteca Cadbury de audiocuentos de creación propia hará que la hora del cuento sea emocionante y encenderá el amor por la lectura en los niños. Una oportunidad para que los niños disfruten de más material educativo que es bueno para su desarrollo.

Lunar Odawa, psicóloga afincada en Kenia que trabaja con niños, afirma que leer cuentos a los niños les ayuda a agudizar la memoria, mejorar su capacidad lectora y sus calificaciones escolares y fomentar sus habilidades sociales y emocionales.

Muchas personas en África crecieron escuchando cuentos de sus padres y abuelos, y la hora de dormir era, quizás, la mejor parte del día. Sin embargo, la celebración y promoción de la cultura africana ha disminuido considerablemente con el paso de los años. Por ello, la biblioteca digital Cadbury de audiocuentos de cosecha propia no sólo introducirá a los niños en nuevas experiencias y conceptos, abriéndoles el mundo que les rodea, sino que también ampliará su imaginación, así como sus creencias sobre lo que es posible.

También puede compartir la magia de la hora del cuento visitando la biblioteca de Cadbury en https://www.cadbury.africa/ourownwords/, seleccionando un libro electrónico y haciendo clic en el micrófono para grabarse narrando una historia o pueden visitar el Cadbury Generosity Story Time Studio y añadir la voz a una historia propia para que la disfruten otras familias. Cadbury Generosity Story Time Studio visitará los centros comerciales Sarit Centre Mall, Village Market, Junction Mall e Imaara Mall desde finales de junio hasta agosto de 2023.

«Estamos deseando ver el impacto positivo que esta iniciativa tendrá en todos nosotros y verles compartir muchos momentos especiales con sus seres queridos», añade Langa Khanyile.

Para disfrutar de la hora del cuento en familia, visita http://www.cadbury.africa/ourownwords/ para seleccionar un audiocuento y empezar.

Visita https://www.cadbury.africa/ourownwords/ para conocer todos los detalles de la biblioteca de audio de cuentos locales de Cadbury y siga la conversación usando #GiveAGenerousVoice #GlassAndAHalf en Facebook y Twitter de Cadbury.

Cadbury se ha asociado con Njugush, Caroline Mutoko, Mama Olivek, Soila Soittara, Julie Nduva y Murugi Munyi. Sisi Africa es el socio editorial.