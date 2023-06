Estudio comparativo sobre ChatGPT basado en IA y sistemas bibliotecarios en la enseñanza superior para la recopilación de información

Aithal Shubhrajyotsna, & Aithal Sreeramana. (2023). Comparative Study on AI-Based ChatGPT and Library Systems in Higher Education for Information Collection. In Some Thrust Research in Interdisciplinary Humanities, Management and Informatics: In Knowledge Economy (pp. 23–64, ). New Delhi Publishers, New Delhi. https://doi.org/10.5281/zenodo.8066376

Los GPT basados en inteligencia artificial (IA) son capaces de proporcionar información experta en todos los sectores industriales. De ahí que se decida examinar la posibilidad de utilizar ChatGPT para sustituir a la Biblioteca convencional en la enseñanza superior.

En este capítulo, se realiza un estudio exploratorio sobre la comparación de los procesos de recopilación de información de ChatGPT basados en IA y las Bibliotecas de Educación Superior. Esto incluye una descripción del efecto de la tecnología en la recopilación de información y un análisis de las GPT basadas en IA en términos de su capacidad para proporcionar la información adecuada en cualquier momento, evaluando el modelo de las GPT basadas en IA en términos de generación y difusión de la información. También incluye una comparación sistemática de los servicios prestados por las bibliotecas tradicionales y las bibliotecas digitales con las GPT basadas en IA para estudiantes/lectores, un estudio de las ventajas, beneficios, limitaciones y desventajas de las ChatGPT en términos de prestación de servicios bibliotecarios a los lectores mediante el marco de análisis ABCD y la interpretación del impacto de las GPT basadas en IA en el proceso de recopilación de información del Sistema de Educación Superior.

Basándose en el análisis, la comparación y la evaluación de ChatGPT con los sistemas bibliotecarios tradicionales y digitales, se ofrecen algunas sugerencias sobre el uso de las GPT basadas en IA en la Educación Superior en función de sus ventajas y beneficios para los lectores de los recursos tangibles o intangibles proporcionados en las bibliotecas. Se constata que se espera que los GPT basados en IA sean complementarios a las bibliotecas tradicionales en cuanto a la provisión de apoyo informativo personalizado.