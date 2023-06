Servicios de ciencia abierta de las bibliotecas de investigación: perspectivas organizativas – Un informe de LIBER y ADBU

Graaf, Maurits van der. «Open Science Services by Research Libraries: Organisational Perspectives – A LIBER and ADBU Report». Zenodo, 20 de junio de 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.8060243.

El informe destaca que las bibliotecas de investigación desempeñan un papel crucial en la promoción de la ciencia abierta al ofrecer servicios como el acceso abierto a publicaciones científicas, la gestión de datos de investigación, la preservación digital, la promoción de prácticas de investigación reproducibles y la colaboración en proyectos de código abierto



«Open Science Services by Research Libraries: Organisational Perspectives – A LIBER and ADBU Report» es un informe elaborado por LIBER (Association of European Research Libraries) y ADBU (Association of Directors of French University Libraries and Documentation) que analiza el papel de las bibliotecas de investigación en la provisión de servicios de ciencia abierta.

El informe aborda las perspectivas organizativas de las bibliotecas de investigación en relación con la ciencia abierta. Examina los desafíos y las oportunidades que enfrentan las bibliotecas al proporcionar servicios relacionados con la apertura y cómo se están adaptando para cumplir con los requisitos cambiantes de la comunidad académica.

Se examinan diferentes aspectos organizativos, como la estructura y la gobernanza de las bibliotecas, los recursos humanos necesarios, la colaboración con otros actores institucionales y los desafíos financieros asociados con la implementación de servicios de ciencia abierta. Además, se presentan ejemplos de buenas prácticas y casos de estudio de bibliotecas de investigación que han implementado con éxito servicios de ciencia abierta.

En resumen, el informe proporciona una visión general de cómo las bibliotecas de investigación están adaptando sus servicios y organizaciones para apoyar la ciencia abierta. Destaca la importancia de las bibliotecas como socios clave en la implementación de prácticas abiertas y el fomento de la colaboración en la comunidad académica.