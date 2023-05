Hunn, L., Teague, B., & Fisher, P. (2023). Literacy and mental health across the globe: A systematic review. Mental Health and Social Inclusion. https://doi.org/10.1108/MHSI-09-2022-0064

Las personas con escasa alfabetización se enfrentan a más problemas de salud mental en todo el mundo, según una nueva investigación de la Universidad de East Anglia.

El catorce por ciento de la población mundial sigue teniendo una alfabetización escasa o nula, y el estudio concluye que son más propensos a sufrir problemas de salud mental como la soledad, la depresión y la ansiedad.

El equipo, del Departamento de Psicología Clínica y Terapias Psicológicas (CPPT) de la UEA, afirma que sus conclusiones afectan de forma desproporcionada a las mujeres, que representan dos tercios de los analfabetos del mundo.

La doctora Bonnie Teague, de la Facultad de Medicina Norwich de la UEA, afirmó: «A pesar del aumento de las tasas de alfabetización en los últimos 50 años, se calcula que todavía hay 773 millones de adultos en el mundo que no saben leer ni escribir. Las tasas de alfabetización son más bajas en los países en vías de desarrollo y en aquellos con una historia de conflictos, y las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada.

«Sabemos que las personas más alfabetizadas suelen tener mejores resultados sociales, por ejemplo, en lo que se refiere a encontrar empleo, recibir un buen salario y poder permitirse una mejor alimentación y vivienda. No saber leer ni escribir frena a una persona a lo largo de su vida y a menudo se ve atrapada en la pobreza o es más propensa a delinquir.

«También sabemos que una menor alfabetización está relacionada con una peor salud, enfermedades crónicas y una menor esperanza de vida.

«Se han realizado algunas investigaciones sobre la posible relación entre la alfabetización y la salud mental, pero éste es el primer estudio que analiza la cuestión a escala mundial».

El equipo examinó los datos de 19 estudios que medían tanto la alfabetización como la salud mental. Estos estudios se realizaron en nueve países diferentes (EE.UU., China, Nepal, Tailandia, Irán, India, Ghana, Pakistán y Brasil) y en ellos participaron casi dos millones de personas.

La Dra. Lucy Hunn realizó esta revisión sistemática como parte de su doctorado en psicología clínica en la UEA. En palabras de la doctora: «Utilizamos información relativa a la salud mental y la alfabetización para evaluar la relación global notificada entre estos dos factores.

«Lo que encontramos es una asociación significativa entre la alfabetización y los resultados de salud mental en múltiples países. «Las personas con un menor nivel de alfabetización presentaban mayores problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. No podemos asegurar que una alfabetización deficiente sea la causa de una salud mental deficiente, pero existe una estrecha relación».

«Puede haber múltiples factores que influyan en la salud mental y también en la alfabetización, como la pobreza o vivir en una zona con antecedentes de conflicto. Sin embargo, lo que muestran los datos es que, incluso en estos lugares, la salud mental de las personas analfabetas sigue siendo peor.

«Este trabajo pone de relieve la importancia de que los servicios de salud mental tengan en cuenta y apoyen la alfabetización», añadió.