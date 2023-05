LibraryTok: uso de TikTok para mostrar nuevas lecturas y servicios que ofrecen sus bibliotecas

How «LibraryTok» is helping libraries write their next chapter. (2023, abril 28). TODAY.Com. https://www.today.com/popculture/books/librarians-library-tiktok-rcna80776

LibraryTok es un rincón de Internet en auge, amante de los libros… completamente libre de multas.

Al pronunciar la palabra «biblioteca», es posible que te imagines un lugar agobiante en el que los bibliotecarios hacen un «¡shhh!» a cualquiera que hable un decibelio demasiado alto para su gusto.

Pero LibraryTok está demostrando a los usuarios de TikTok que esta percepción no es más que un anticuado concepto erróneo. «Estamos intentando dar a conocer que somos bibliotecas que han evolucionado hasta el siglo XXI», explica a TODAY.com Paul Wellington, especialista en redes sociales de la Biblioteca Pública del Condado de Cincinnati y Hamilton.

Y LibraryTok les ha ayudado a conseguirlo. En este rincón de TikTok, los bibliotecarios aprovechan el poder de las redes sociales y las tendencias de la cultura pop para mostrar nuevas lecturas y los servicios que ofrecen sus bibliotecas. En conjunto, los hashtags #librarytok, #librarytiktok y #librariansoftiktok han acumulado casi 800 millones de visitas en la plataforma de redes sociales.

Sigue leyendo para ver cómo los amantes de los libros de hoy en día están ayudando a ambas bibliotecas a escribir su próximo capítulo, una mirada divertida detrás de los estantes a la vez.

LibraryTok puede ayudar a atraer a más usuarios. Aunque las bibliotecas esperan atraer a gente de todas las edades con sus vídeos, una ventaja añadida puede ser que las cuentas atraigan a los más jóvenes. La Biblioteca Pública de Milwaukee ve TikTok «como una forma de conectar con un público más joven al que quizá no habíamos llegado antes», explica Siemsen-Fuchs.

Fomentar el sentido de comunidad en las estanterías. TikTok fomenta un sentido de comunidad entre el personal de la biblioteca, ya que casi todos los que aparecen en los vídeos son empleados voluntarios.

La influencia de LibraryTok se deja sentir cerca y lejos. El alcance de estas cuentas va incluso más allá de los límites de la ciudad. El mensaje está resonando a escala nacional.