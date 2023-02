Guía de recursos de ACE y PEN America para ayudar a los líderes universitarios a defender la libertad académica y la autonomía institucional

Making the Case for Academic Freedom and Institutional Autonomy in a Challenging Political Environment: A Resource Guide for Campus Leaders. PEN America, 2023

Texto completo

Los presidentes y otros líderes universitarios son muy conscientes de una tendencia inquietante y profundamente preocupante de funcionarios electos que se inmiscuyen en la libertad académica y la autonomía institucional al tratar de restringir lo que se enseña y se debate en los campus en relación con temas como la raza, el género, la historia de Estados Unidos y las identidades LGBTQ+, a veces etiquetados como «conceptos divisivos».

Hasta ahora, estas propuestas para restringir la enseñanza y el debate en los campus sobre una serie de cuestiones proceden sobre todo de legisladores y gobernadores estatales, pero también podrían surgir a nivel federal. Independientemente de dónde se produzcan estos intentos, es importante que los presidentes y otros líderes universitarios comuniquen por qué son antitéticos con sus misiones académicas y su compromiso de proporcionar a los estudiantes una educación intelectualmente rigurosa y la capacidad de analizar cuestiones complejas.

Por este motivo, ACE y PEN America han colaborado en la publicación Making the Case for Academic Freedom and Institutional Autonomy in a Challenging Political Environment. PEN America es una organización sin ánimo de lucro que se sitúa en la intersección de la literatura y los derechos humanos para proteger la libertad de expresión en Estados Unidos y en todo el mundo, y ha sido líder nacional en la lucha contra la censura educativa, lo que denomina órdenes de mordaza educativas. El año pasado, ACE ayudó a encabezar una declaración de la comunidad de la enseñanza superior firmada por más de 90 organizaciones que subrayaba la importancia de la investigación académica libre y abierta en nuestros campus.

Esta nueva guía de recursos ayuda a los líderes de la enseñanza superior a defender que los funcionarios electos no impongan restricciones sobre lo que se enseña y cómo, y subraya la importancia de garantizar que todos los miembros de la comunidad universitaria se sientan cómodos aireando perspectivas diversas en el campus y en el aula. Proporciona una visión general de lo que está ocurriendo y por qué, y ofrece orientación sobre cómo los presidentes, cancilleres y otros líderes universitarios pueden abordar estas cuestiones desde la perspectiva de la educación superior con las partes interesadas internas y externas.

La guía de recursos ofrece una amplia gama de información y puntos de referencia, señalando que, en general, es importante que los presidentes y otros líderes universitarios destaquen en los debates con los responsables políticos y otras partes interesadas que la capacidad de los colegios y universidades para determinar el contenido académico y el rigor intelectual de lo que tiene lugar en el aula y en todo el campus es de suma importancia para la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes.