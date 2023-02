Las bibliotecas universitarias y su obligación legal de accesibilidad a los contenidos

Wentz, Brian, Ursula Gorham, y Paul T. Jaeger. «Academic Libraries and Their Legal Obligation for Content Accessibility». First Monday, 7 de febrero de 2023. https://doi.org/10.5210/fm.v28i1.12892.

Las bibliotecas universitarias estadounidenses se encuentran en un espacio inusual, ya que son a la vez proveedoras de acceso a ordenadores, Internet, bases de datos y productos electrónicos, y productoras de contenidos electrónicos a través de repositorios digitales y revistas electrónicas. Forman parte de organizaciones más grandes, pero las otras partes de estas organizaciones más grandes no son bibliotecas, ni siquiera están relacionadas con las bibliotecas. Además, hay factores -más allá de los meros procesos de toma de decisiones- que hacen que la accesibilidad sea una preocupación mucho más delicada para las bibliotecas universitarias.

Las bibliotecas universitarias estadounidenses también se ven influidas por las políticas de los creadores de contenidos de los nuevos medios, que maximizan sus beneficios a través del streaming en sus propias plataformas. Además, las bibliotecas universitarias han asumido nuevas funciones relacionadas con el acceso a la información, como la recopilación y distribución de materiales electrónicos a través de los repositorios digitales del campus de preprints, tesis y otros trabajos creados por el profesorado, el personal y los estudiantes. Además, en algunos casos, las bibliotecas han asumido el papel de editor, sobre todo en lo que respecta a las revistas electrónicas de acceso abierto. Para las personas con discapacidad, la accesibilidad en todas estas facetas es esencial para que puedan ser usuarios de la biblioteca en igualdad de condiciones. Estas diversas funciones de las bibliotecas universitarias crean un conjunto distinto de presiones legales, tecnológicas y éticas relacionadas con garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, que se explorarán en este artículo, junto con el potencial de las bibliotecas universitarias para convertirse en líderes de la accesibilidad en las bibliotecas y en la sociedad en general.