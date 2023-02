OASPA y DOAJ lanzan este año un Toolkit para revistas de acceso abierto

OASPA and DOAJ Announce the Launch of an Open Access Journals Toolkit

Toolkit

Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) y el Directory of Open Access Journals (DOAJ) se complacen en anunciar el próximo lanzamiento del Open Access (OA) Journals Toolkit, cuyo lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2023.

OA Journals Toolkit es una iniciativa comunitaria financiada por OASPA y DOAJ, cuyo objetivo es ayudar a las revistas nuevas y establecidas a navegar por el panorama rápidamente cambiante de la publicación acceso abierto. El toolkit será un sitio web de acceso gratuito que ofrecerá artículos útiles y material de lectura adicional sobre temas que abarcan todo el ciclo de desarrollo de la revista, desde la creación y financiación de la revista, la dotación de personal y el desarrollo de políticas, hasta la indexación y los aspectos técnicos clave.

OASPA y DOAJ han sido cada vez más conscientes de la necesidad de un recurso de este tipo y han evaluado los requisitos de contenido y el uso probable en diferentes regiones del mundo a través de una consulta con expertos en OA, directores de revistas y editores. Research Consulting llevó a cabo las entrevistas de consulta y los talleres para OASPA y DOAJ en 2022. El compromiso con estas comunidades confirmó que un recurso centrado en las revistas de acceso abierto sería una valiosa recurso para la situación editorial actual, y por ello ha puesto en marcha el emocionante proceso de desarrollo del conjunto de herramientas.