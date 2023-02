Una exposición de las bibliotecas de la Universidad de Ohio pone de relieve lo que encontramos olvidado en los libros antiguos

«University Libraries’ Newest Exhibit Highlights What We Find Left behind in Rare Books». Ohio University Libraries News, 27 de enero de 2023.

Las huellas y los objetos dejados por los lectores y los propietarios pueden ayudar a contar la historia de una persona y proporcionar un trasfondo en el que no se piensa inicialmente cuando se encuentran libros antiguos.

La exposición más reciente de las Bibliotecas de la Universidad de Ohio ya está expuesta y lista para que los visitantes la disfruten en la cuarta planta de la Biblioteca Alden. “Meetings in the Margins: Encounters with Readers and Owners in Rare Books”, se ha montado para mostrar artículos selectos de la colección de libros raros del Mahn Center for Archives and Special Collections y estará hasta mayo con una exposición digital también disponible. Materiales como notas manuscritas, recuerdos como flores prensadas y separadores de libros son sólo algunos de los objetos que podrán ver los visitantes.

Entre ellos una página manuscrita (foto de abajo), anotada y marcada, de los «Decretales», escritos originalmente por el Papa Gregorio IX en el siglo XIV. Obsérvense las múltiples manos dibujadas a mano que señalan diferentes secciones del texto.

«En algunos casos, lo que encontramos nos proporciona suficiente información para reconstruir la historia de la relación entre el libro y la persona que lo dejó», escribe Miriam Intrator, bibliotecaria de colecciones especiales, comisaria de la exposición en el texto descriptivo que acompaña a la exposición: «¿Tenían un significado concreto o sólo servía como práctico marcapáginas?».

Los diversos objetos que se encuentran prensados entre las páginas permiten conversar sobre lo que la gente deja olvidado en los libros y dan al espectador la oportunidad de reflexionar sobre cómo interactúa con los libros y otros objetos de su vida. En la exposición, Intrator plantea preguntas que invitan a la reflexión sobre los objetos que que dejaron las personas

«¿Cómo dejamos nuestra huella?» escribió Intrator. «¿Qué queremos que nuestros descendientes o futuros investigadores o curiosos sepan de nosotros?».