Informe Anual 2022: hechos destacados del final del año de Data Curation Network

Network, Data Curation. «Annual Report 2022: End of Year Highlights of the Data Curation Network», 2023. http://conservancy.umn.edu/handle/11299/250686.

Este informe muestra los numerosos esfuerzos que apoya la DCN, incluyendo información sobre miembros, nuestra experiencia compartida y comunidad de práctica, esfuerzos de investigación y gobernanza. Algunos puntos destacados de 2022: a través de la colaboración radical, en la que confiamos y nos apoyamos unos a otros, y nos centramos en el desarrollo profesional centrado en la comunidad, la DCN es reconocida por nuestra defensa y experiencia; la DCN es un socio de investigación activo, destacando el trabajo de los administradores de datos en el apoyo a las comunidades de datos, la comprensión de los costes del intercambio académico, y la mejora del valor de los datos compartidos por nuestras instituciones; la Red de Curación de Datos (DCN) publicó nuestro Marco Estratégico 2022-2025, que incluye 8 objetivos clave.