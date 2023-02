The MIT Press anuncia shift+OPEN, una nueva iniciativa para convertir las revistas por suscripción existentes en un modelo editorial de acceso abierto al diamante

«The MIT Press Announces New Initiative to Flip Existing Subscription-Based Journals to a Diamond Open Access Publishing Model». MIT Press (blog), 2 de febrero de 2023.

En consonancia con su misión y su compromiso de aumentar el acceso a la erudición, MIT Press acaba de anunciar shift+OPEN. Esta nueva iniciativa está concebida para transformar las revistas por suscripción existentes en un modelo de publicación de acceso abierto al diamante. Shift+OPEN cuenta con el generoso apoyo del Arcadia Fund.

The MIT Press acepta propuestas de publicaciones en inglés de cualquier campo y de cualquier parte del mundo. Destinado a títulos ya existentes, shift+OPEN cubrirá los gastos de transición de una revista al modelo de acceso abierto durante un periodo de tres años, proporcionará el conjunto completo de servicios editoriales y apoyará el desarrollo de un modelo de financiación sostenible para el futuro. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2023.

«Shift+OPEN pretende catalizar el cambio necesario en la publicación de revistas, presentar a los autores a nuevos lectores y aumentar el alcance de la vital investigación que anteriormente ha estado encerrada tras barreras de pago», afirma Nick Lindsay, director de revistas y acceso abierto de MIT Press. «Gracias al generoso apoyo del Arcadia Fund, estamos encantados de ofrecer esta oportunidad a revistas de todo el mundo».

El MIT Press tiene un largo historial a la vanguardia de la publicación de revistas de acceso abierto. Desde la apertura del acceso a Computational Linguistics en 2010 hasta la publicación de la revista superpuesta Rapid Reviews: COVID-19 en 2020, la editorial ha asumido la necesidad de ampliar la difusión de sus revistas al tiempo que desarrolla nuevos modelos que funcionan para todos, incluidos autores, editores, sociedades y universidades.

En relación con esta iniciativa, MIT Press organizará un seminario web titulado Going Open Access: Una perspectiva editorial, el lunes 6 de marzo a las 12:00 horas. Únase a Vincent Larivière, editor jefe entrante de Quantitative Science Studies, Ludo Waltman, editor jefe saliente de Quantitative Science Studies, y Nick Lindsay para explorar la transición de la publicación tradicional Journal of Informetrics a un modelo de acceso abierto. Gratuito y abierto al público.