Los creadores de ChatGPT han lanzado una herramienta para detectar texto escrito con IA

AI Text Classifier

Con las nuevas tecnologías basadas en Inteligencia artificial que están llegando al mercado, es esencial detectar si un documento es original o escrito por un chatbot de IA. AI Classifier es una herramienta de IA que distingue si una persona ha generado un texto a través de una aplicación o lo ha escrito manualmente.

AI Text Classifier es una nueva herramienta de la empresa Open AI, los mismos creadores de ChatGPT, que detecta si un pasaje de texto ha sido escrito o no con ChatGPT y herramientas de escritura de IA similares. Para utilizar AI Text Classifier es necesario registrarse para obtener una cuenta gratuita en Open AI. Una vez que tengas una cuenta, podrás utilizar AI Text Classifier. Para utilizar AI Text Classifier sólo tiene que pegar un bloque del documento a analizar (al menos 1.000 caracteres, aproximadamente 175 palabras) en el campo de texto y hacer clic en el botón de envío. AI Text Classifier clasificará el texto como muy improbable, probable, poco probable, posiblemente o probablemente escrito con una herramienta de Inteligencia artificial

Para detectar si los contenidos son escritos por un humano o un chatbot, la herramienta trabaja a partir de:

Análisis aritmético. En este enfoque, se calculan varias cifras, como la regularidad de los términos, la extensión de las frases y la construcción lingüística, a partir de una enorme cantidad de texto generado por la IA y de contenido escrito por humanos. A continuación, el clasificador de IA establece una equivalencia entre las cifras del contenido introducido y los datos de la escritura humana y la generada por la IA en el cuerpo del texto para realizar un cálculo. La herramienta se entrena de tal modo que detecta cómo un usuario ha expuesto el contenido y lo ha hecho suyo, para ello necesita actualizarse regularmente para determinar realmente si un texto está generado por IA.

Aprendizaje profundo. El sistema aprende a detectar formas en el contenido y a hacer predicciones sobre su origen basándose en estas formas y patrones. Hay formas en las que AI Text Classifier aprende por sí mismo y sigue mejorando a medida que profundiza en el contenido.

Dispersión lingüística natural. Esta táctica comprende el consumo de procedimientos como el escrutinio del sentimiento, denominado identificación de objetos, y la clasificación lingüística, para extraer datos evocadores del contenido. A continuación, el clasificador de IA utiliza estos datos para hacer una estimación aproximada sobre la fuente del contenido.

En cuanto a las limitaciones de la herramienta. AI Classifier no es fiable al 100%, ya que no puede detectar contenidos con total precisión. Hay ocasiones en las que el clasificador de IA etiquetará contenido escrito por humanos con contenido generado por IA, ya que es posible que después de que una herramienta de IA genere el texto, una persona pueda editarlo manualmente y retocarlo para que parezca escrito por un humano, lo que es difícil de detectar por la herramienta.

