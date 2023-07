OpenAI cierra AI Text Classifier, su herramienta de detección de escritura generada por IA, debido a su baja tasa de precisión

David, Emilia. «OpenAI Can’t Tell If Something Was Written by AI after All». The Verge, 25 de julio de 2023. https://www.theverge.com/2023/7/25/23807487/openai-ai-generated-low-accuracy.

Según la información proporcionada, OpenAI decidió cerrar AI Text Classifier, su herramienta diseñada para distinguir la escritura humana de la IA debido a su baja tasa de precisión. La compañía anunció en su blog que el clasificador de IA sería discontinuado a partir del 20 de julio.

Tras la irrupción de ChatGPT de OpenAI y su rápido crecimiento, la sociedad se apresuró a comprender esta tecnología. Sin embargo, varios sectores expresaron preocupación acerca del uso de texto y arte generados por IA. Especialmente los educadores temían que los alumnos dejaran de estudiar y confiaran en ChatGPT para completar sus tareas escolares. En algunos colegios de Nueva York, incluso se prohibió el acceso a ChatGPT dentro del recinto escolar debido a inquietudes sobre la precisión, la seguridad y la posibilidad de hacer trampas.

OpenAI anunció que, mientras cierra la herramienta de detección de escritura generada por IA, tiene planes de desarrollar y desplegar mecanismos que permitan a los usuarios identificar si el contenido de audio o visual ha sido generado por IA. Aunque aún no se han dado a conocer los detalles específicos de estos mecanismos.

Además, OpenAI admitió que su AI Text Classifier utilizado para detectar texto generado por IA no era muy preciso y podía generar falsos positivos. Esto significa que en ocasiones etiquetaba texto escrito por humanos como si fuera generado por IA. Antes de implementar la actualización que cerró la herramienta, OpenAI expresó la posibilidad de mejorar el rendimiento de su herramienta mediante el uso de más datos de entrenamiento.

La desinformación a través de la IA también ha sido motivo de preocupación, con estudios que demuestran que los textos generados por la IA podrían ser más convincentes que los escritos por humanos. Los gobiernos aún no han encontrado la forma de frenar la IA y, por ahora, dejan que grupos y organizaciones individuales establezcan sus propias normas y desarrollen sus propias medidas de protección para hacer frente a la avalancha de textos generados por ordenador. Y parece que, por ahora, nadie, ni siquiera la empresa que ayudó a poner en marcha la locura de la IA generativa, tiene respuestas sobre cómo hacer frente a todo esto. Aunque a algunos les pillen, cada vez va a ser más difícil diferenciar fácilmente la IA del trabajo humano.

