Los colegios públicos de Nueva York revocan su prohibición del ChatGPT y admiten que hubo un «miedo instintivo»

El sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York está revirtiendo su prohibición de ChatGPT. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York prohibió inicialmente el bot de IA en enero, menos de dos meses después del lanzamiento de la herramienta, citando su potencial de «impactos negativos en el aprendizaje de los estudiantes y preocupaciones sobre la seguridad y precisión del contenido»,

Varios otros distritos escolares en todo el país también impusieron restricciones a ChatGPT a principios de este año, incluidas las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y las Escuelas Públicas de Seattle.

Ahora, el sistema escolar de la ciudad de Nueva York dice que está listo para adoptar la IA en el aula.

En un artículo de opinión publicado el jueves en el sitio de noticias sobre educación Chalkbeat, David Banks, director de las escuelas públicas de Nueva York, admitió que el bot fue prohibido, en parte, por «miedo instintivo».

Banks, quien es canciller del Departamento de Educación de la ciudad, sostuvo que la respuesta inicial aún estaba «justificada», ya que le dio tiempo al sistema escolar para comprender cómo la herramienta podría mejorar la educación. Banks señaló que su equipo llevó a cabo conversaciones con líderes de la industria tecnológica y educadores de toda la ciudad como parte de este proceso de aprendizaje.

Agregó que los educadores recibirán un conjunto de herramientas de recursos a medida que comiencen las discusiones y lecciones sobre IA en el aula. También se les darán «ejemplos de la vida real» de cómo la IA se ha implementado con éxito en las escuelas para facilitar las tareas administrativas, la comunicación y la enseñanza. «También nos aseguraremos de que nuestros estudiantes reciban el apoyo de las oportunidades de AI y estén preparados para los trabajos de hoy y del futuro».