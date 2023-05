Servicios y artículos no tradicionales que las bibliotecas ofrecen a sus comunidades.

The Ultimate List of Nontraditional Items You Can Check Out From Libraries

Es maravilloso ver la amplia gama de artículos y servicios no tradicionales que las bibliotecas ofrecen a sus comunidades. La evolución de las bibliotecas como centros comunitarios multifacéticos demuestra su adaptabilidad y compromiso para satisfacer las diversas necesidades e intereses de los usuarios. Aquí tenemos algunos de ellos:

Herramientas y equipos: las bibliotecas que prestan artículos como máquinas de coser, equipos de jardinería, electrodomésticos de cocina y equipos STEM permiten a los usuarios realizar diversos pasatiempos y proyectos sin necesidad de propiedad personal.

Acceso digital: proporcionar puntos de acceso móviles y lectores electrónicos Kindle garantiza que las personas sin acceso a Internet o dispositivos de lectura electrónica aún puedan conectarse con información y literatura en una era digital.

Aficiones: Las bibliotecas que prestan cañas de pescar, agujas de tejer, máquinas de coser, DJ y equipo de producción musical, y equipo para acampar se adaptan a diversos pasatiempos y actividades recreativas.

Cocina: las bibliotecas que prestan moldes para pasteles, cortadores de galletas, accesorios para decorar pasteles y deshidratadores permiten a los clientes explorar sus habilidades culinarias y probar nuevas recetas.

Instrumentos: La disponibilidad de guitarras, ukeleles, banjos y otros instrumentos musicales permite a los clientes explorar sus talentos e intereses musicales.

Elaboración: la disponibilidad de cartuchos de troqueladora, laminadoras, kits de álbumes de recortes, fabricantes de botones y sellos de goma de Cricut respalda los esfuerzos creativos y los proyectos de bricolaje.

Jardinería: Proporcionar herramientas de jardinería, probadores de suelo electrónicos y parcelas de jardín permite a los clientes dedicarse a la jardinería y cultivar sus pulgares verdes.

Entretenimiento: Las bibliotecas que ofrecen máquinas de karaoke, instrumentos musicales, juegos de mesa, Rokus para transmisión de contenido y equipos de audio/video contribuyen a las oportunidades recreativas y creativas para los miembros de la comunidad.

Tecnología: las bibliotecas que ofrecen puntos de acceso Wi-Fi, Fitbits, creadores de etiquetas, proyectores LED y escáneres portátiles brindan acceso y exploración de tecnologías modernas.

Miscelánea: Las bibliotecas que prestan vestidos de graduación, brazaletes para la presión arterial, candados para bicicletas y otros artículos misceláneos demuestran su compromiso de atender una amplia gama de necesidades de la comunidad.

Instalaciones de producción de medios: la disponibilidad de instalaciones de podcasting y estudios de producción de video permite a los usuarios explorar su expresión creativa a través de los medios digitales.

Recursos de empleo: las bibliotecas que ayudan con la preparación de entrevistas de trabajo, organizan talleres de creación de currículums y organizan ferias de trabajo que ayudan a las personas en su desarrollo profesional y esfuerzos de búsqueda de empleo.

Programas y servicios orientados a la comunidad: las incubadoras de pequeñas empresas, los recursos de historia local, las clases de genealogía, los recursos legales, los pases para museos y los materiales de artesanía fomentan la participación de la comunidad, el enriquecimiento cultural y el desarrollo de habilidades.

Estos artículos y servicios no tradicionales reflejan el compromiso de las bibliotecas de proporcionar recursos y experiencias que mejoren la vida de las personas más allá del préstamo de libros tradicional. Al adoptar la innovación y responder a las necesidades cambiantes de sus comunidades, las bibliotecas continúan desempeñando un papel vital en la promoción de la educación, la conexión y el crecimiento personal.