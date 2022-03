Historia de la participación en los museos y archivos: a través de la Ciencia Ciudadana y las Humanidades Ciudadanas

Hetland, Per, et al., editores. A History of Participation in Museums and Archives : Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Taylor & Francis, 2020.

A History of Participation in Museums and Archives proporciona un marco para entender cómo los modos de participación en las instituciones del patrimonio natural, cultural y científico se cruzan con las prácticas de la ciencia ciudadana y las humanidades ciudadanas.

Basándose en perspectivas de la historia cultural, los estudios sobre ciencia y tecnología y la teoría de los medios y la comunicación, el libro explora cómo los museos y los archivos hacen que la ciencia y el patrimonio cultural sean relevantes para la vida cotidiana de las personas, al tiempo que solicitan su ayuda y participación en proyectos de investigación y ciudadanos. Más concretamente, el libro examina críticamente cómo se construyen las diferentes formas de compromiso, cómo se enmarcan y promulgan los conceptos de democratización y cómo se transforman las prácticas epistémicas en la ciencia y las humanidades a través de las infraestructuras sociotecnológicas.

El libro sigue estos temas centrales a través de disciplinas e investigaciones de Europa, Canadá, Australia y Estados Unidos, y considera simultáneamente su relevancia para los estudios sobre museos y patrimonio. A History of Participation in Museums and Archives debería ser una lectura esencial para un amplio público académico, incluidos los académicos y estudiantes de estudios sobre museos y patrimonio, humanidades digitales y comunicación pública de la ciencia y la tecnología. También debería ser de gran interés para los profesionales de los museos que trabajan para fomentar la participación del público a través de la colaboración con redes y grupos comunitarios locales.