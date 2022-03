Patrones de autocitación de las revistas indexadas en el Journal Citation Reports

Taşkın, Zehra, et al. «Self-Citation Patterns of Journals Indexed in the Journal Citation Reports». Journal of Informetrics, vol. 15, n.o 4, noviembre de 2021, p. 101221.

Texto completo

Se examinaron los patrones de autocitación de 1.104 revistas indexadas en la edición de 2018 del Journal Citation Reports para evaluar la posibilidad de manipulaciones de rango subyacentes. Se comprobó que todas las revistas incluidas en este estudio tenían una tasa de autocitación superior al 25%. La investigación muestra que al excluir las tasas de autocitación, el rango de las revistas con un alto factor de impacto no se ve afectado; sin embargo, para otras revistas, la eliminación de incluso una sola autocita puede causar cambios significativos en el rango. Los patrones de autocitación son típicos de las revistas en idiomas locales, así como de las revistas de los países europeos de renta media-alta. Los factores de impacto utilizados en las evaluaciones del rendimiento de la investigación deberían utilizarse con más cuidado, especialmente cuando variables como el tamaño de la revista, el idioma de publicación, el país de la editorial y el área temática se correlacionan con los índices de autocitación.