Seis formas de depositar los datos para maximizar el impacto de tu investigación

What a difference a data repository makes: Six ways depositing data maximizes the impact of your science

October 18, 2021 Lindsay Morton

Texto completo

Los datos son la clave para la verificación, la replicación, la reutilización y la mejor comprensión de las conclusiones de la investigación. Cuando tus datos están en un repositorio -en lugar de un viejo disco duro, por ejemplo, o incluso un archivo de información de apoyo- su impacto y su relevancia se magnifican. He aquí seis formas en las que poner sus datos en un repositorio público puede ayudar a que su investigación llegue más lejos.

No puedes perder los datos que están en un repositorio de datos público

¿Alguna vez has perdido la pista de un conjunto de datos? Tal vez hayas actualizado su ordenador o te hayas trasladado a una nueva institución. Tal vez hayas borrado un archivo por error, o simplemente no recuerdes el nombre del archivo que estás buscando. Sea cual sea la causa, la pérdida de datos puede resultar embarazosa y requerir mucho tiempo. No puedes proporcionar la información solicitada a las revistas durante el proceso de presentación o a los lectores después de la publicación. Es imposible realizar futuros metaanálisis o revisiones sistemáticas. Y es posible que tengas que rehacer los experimentos para poder avanzar en tu línea de investigación. Con los datos depositados de forma segura en un repositorio con un DOI único para tu seguimiento, normas de archivo para evitar su pérdida, y materiales de metadatos y léame para asegurarte de que tus datos se utilizan correctamente, cumplir con las solicitudes de las revistas o revisar trabajos anteriores es fácil.

Los repositorios públicos de datos apoyan la comprensión, el reanálisis y la reutilización

La publicación transparente de los datos brutos en un repositorio público favorece una investigación científica fiable y reproducible. El conocimiento de los datos y los análisis permite a los lectores comprender mejor los artículos de investigación publicados. Ofrecer la oportunidad de que otros interpreten los resultados demuestra integridad y abre nuevas vías de debate y colaboración. El formato de los datos legibles por máquina permite incorporar el trabajo a futuras revisiones sistemáticas o metaanálisis, ampliando su utilidad.

Los repositorios públicos de datos facilitan el descubrimiento

Incluso los mejores datos no se pueden utilizar si no se pueden encontrar. Los metadatos detallados, la indexación de las bases de datos y los enlaces bidireccionales hacia y desde artículos relacionados ayudan a que los datos de los repositorios públicos sean fácilmente buscables, de modo que lleguen a los lectores que más los necesitan, maximizando el impacto y la influencia del estudio en su conjunto.

Los repositorios públicos de datos reflejan el verdadero valor de los datos

Los datos no deben tratarse como un producto secundario de un artículo de investigación. Los datos son investigación. Y los investigadores merecen el crédito académico por recopilar, capturar y conservar los datos que generan con su trabajo. Los repositorios públicos ayudan a ilustrar la verdadera importancia y la relevancia duradera de los conjuntos de datos asignándoles su propio y único DOI, distinto del de los artículos de investigación relacionados, para que los conjuntos de datos puedan acumular citas por derecho propio.

Los datos públicos demuestran el rigor

No hay mejor manera de ilustrar el rigor de sus resultados que explicar exactamente cómo los ha obtenido. Compartir los datos le permite demostrar su credibilidad e inspira confianza en los lectores al contextualizar los resultados y facilitar la reproducibilidad.

La investigación con datos en repositorios de datos públicos atrae más citas

Un estudio realizado en 2020 sobre más de 500.000 artículos de investigación publicados descubrió que los artículos que enlazan con datos en un repositorio público tienen una tasa de citación un 25% más alta de media que los artículos en los que los datos están disponibles a petición o como información de apoyo. Las razones exactas de esta asociación siguen sin estar claras. ¿Son los investigadores que depositan datos cuidadosamente curados en un repositorio también más propensos a producir una investigación rigurosa y digna de ser citada? ¿Los investigadores que tienen tiempo y recursos para dedicar a la conservación y el depósito de datos están más consolidados en sus carreras y, por tanto, son más citados? ¿Son los lectores más propensos a citar la investigación cuando confían en que pueden verificar las conclusiones con datos? ¿Quizás una combinación?