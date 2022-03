Diseño de la Ciencia Ciudadana Geográfica: que nadie se quede atrás.

Skarlatidou, Artemis, y Muki Haklay, editores. Geographic Citizen Science Design : No One Left Behind. UCL Press, 2020.

Poco sabían Isaac Newton, Charles Darwin y otros «caballeros científicos», cuando hacían sus descubrimientos científicos, que unos siglos más tarde inspirarían un nuevo campo de práctica e innovación científica, llamado ciencia ciudadana.

El crecimiento y la disponibilidad actuales de los proyectos de ciencia ciudadana y de las aplicaciones pertinentes para apoyar la participación de los ciudadanos son masivos; todo ciudadano tiene la oportunidad de convertirse en científico y contribuir a una disciplina científica, sin tener ninguna cualificación profesional. Dado que las interfaces geográficas son el enfoque habitual para apoyar la recogida, el análisis y la difusión de los datos aportados por los participantes, la «ciencia ciudadana geográfica» se está abordando desde distintos ángulos.

Geographic Citizen Science Design adopta una postura antropológica y de Interacción Persona-Ordenador (HCI) para proporcionar los fundamentos teóricos y metodológicos que apoyen el diseño, el desarrollo y la evaluación de proyectos de ciencia ciudadana y sus aplicaciones de fácil uso. A través de una cuidadosa selección de estudios de caso en contextos urbanos y no urbanos del Norte y el Sur Global, los capítulos ofrecen una visión de las barreras de diseño e interacción, así como de las lecciones aprendidas del compromiso de un conjunto diverso de participantes; por ejemplo, personas alfabetizadas y no alfabetizadas con una gama de habilidades técnicas, y con diferentes antecedentes culturales. El libro, que examina el campo a través de estudios de casos específicos, recoge el estado actual de la investigación y el desarrollo de la ciencia ciudadana geográfica y proporciona una visión crítica para informar sobre la innovación tecnológica y la futura investigación en este ámbito.