Fablabs, Makers y Makerspaces: interpretar nuevas formas y espacialidades de producción

Cenere, Samantha. Making in the Making : Performing New Forms and Spatialities of Production. FrancoAngeli, 2021

Durante las dos últimas décadas, hemos asistido a la difusión de espacios compartidos de trabajo y producción en diferentes contextos urbanos, atrayendo la atención tanto de los responsables políticos como de los estudiosos de la geografía económica y los estudios urbanos. En particular, los Fablabs se consideran talleres abiertos para la innovación de base, que se ve facilitada por la disponibilidad de máquinas de fabricación digital compartidas y por la posibilidad de compartir conocimientos con los compañeros y trabajar juntos en un proyecto, ya sea en persona o en línea. A los asistentes a los Fablabs se les suele llamar Makers y, según el discurso que los rodea, se les considera los precursores de una democratización de la producción y parte de una transformación más amplia de las economías urbanas y del trabajo en la era del capitalismo digital.

El libro es el resultado de una investigación de doctorado sobre los Makers y los Fablabs en Turín, basada principalmente en una observación etnográfica realizada en el Fablab de Turín. Ofrece un marco teórico original inspirado en la reciente corriente de la geografía económica post-estructuralista, junto con una dependencia de los principios ontológicos procedentes de la teoría del actor-red y los estudios de ciencia y tecnología. Al adoptar un enfoque interdisciplinario, el estudio es, por tanto, de interés para los académicos de diferentes ciencias sociales que estudian la reconfiguración del trabajo y la producción en las ciudades y las transformaciones económicas mediadas por la tecnología digital.

El análisis desentraña la puesta en práctica del Making como una nueva forma de trabajo y producción a través de tres focos conceptuales diferentes: el conocimiento, la materialidad y el trabajo. En particular, la investigación examina cómo el Fablab Torino y la «escena Maker» urbana de Turín se representan de forma performativa a través del entrelazamiento entre las teorías económicas sobre el fenómeno y las disposiciones sociotécnicas específicas destinadas a hacer realidad esas teorías económicas. La relevancia geográfica del fenómeno no se identifica en una configuración espacial estática, sino, por un lado, en las espacialidades heterogéneas y emergentes que surgen de las prácticas individuales de fabricación y, por otro, en las prácticas sociomateriales de organización que dan lugar a organizaciones económicas como los Fablabs.