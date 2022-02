Las principales tendencias de 2020 en las bibliotecas universitarias: Una revisión de las tendencias y problemas que afectan a las bibliotecas universitarias: en la educación superior

Committee, ACRL Research Planning and Review. 2020 Top Trends in Academic Libraries: A Review of the Trends and Issues Affecting Academic Libraries in Higher Education | Research Planning and Review Committee | College & Research Libraries News. junio de 2020. crln.acrl.org, https://doi.org/10.5860/crln.81.6.270.

Este artículo resume los temas de tendencia en bibliotecas universitarias de los últimos dos años. Estos puntos destacados proporcionan un punto de partida o una actualización, dependiendo de la familiaridad de cada uno con el tema. Los temas generales de la profesión siguen haciendo hincapié en la gran cantidad de cambios que nuestras instituciones están impulsando, gestionando y navegando.

Gestión del cambio: nuevas habilidades para un nuevo liderazgo

Un reciente informe de la Asociación de Bibliotecas de Investigación se centra en la gestión del cambio en las bibliotecas y afirma que existen «. La urgencia descrita en este informe indica la necesidad de preparar al personal para la incertidumbre y la ambigüedad. Un artículo del Library Journal de 2017 alienta nuevas habilidades para que los líderes de las bibliotecas gestionen el cambio en un mundo VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), es decir Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad; y una necesidad de «hacerlo bien».

La gestión del cambio a esta escala requiere que los líderes de las bibliotecas universitarias conozcan las mejores prácticas para ajustar sistemáticamente el trabajo de toda una organización. Si nuestras bibliotecas van a tener éxito en un mundo VUCA, los líderes actuales y futuros tendrán que desarrollar sus habilidades de gestión del cambio. Hay una serie de cursos de liderazgo, talleres y programas residenciales, y los que se centran en estas habilidades necesarias serán de gran utilidad para los líderes que buscan llevar sus bibliotecas hacia el futuro rápidamente y con confianza.

Evolución de los sistemas bibliotecarios integrados

En diciembre de 2019, Ex Libris anunció un acuerdo para comprar Innovative. Inmediatamente surgieron preguntas entre los clientes de Innovative, preguntándose cómo y cuándo podría afectarles. Innovative ofrece una serie de productos de sistemas integrados de bibliotecas (ILS), incluidos Sierra y Polaris, pero su saturación del mercado de ILS para las bibliotecas universitarias es relativamente baja en comparación con su cuota de mercado dentro de los sistemas de bibliotecas públicas. En cambio, Ex Libris controla una cuota de mercado mucho mayor dentro de las bibliotecas universitarias, principalmente gracias a Alma, su sistema de gestión de bibliotecas (LMS) basado en la nube. Es probable que Ex Libris centre sus esfuerzos en el futuro próximo en la transición y expansión de su negocio de bibliotecas públicas a los sistemas basados en la nube, en lugar de realizar cambios inmediatos a gran escala en su negocio de bibliotecas universitarias.

Las grandes fusiones como ésta tienden a reavivar la preocupación por la interoperabilidad entre todos los diferentes sistemas, plataformas y dispositivos que ahora componen los sistemas bibliotecarios modernos. Future Of Libraries Is Open (FOLIO) es uno de los productos que pretende disipar esas preocupaciones, con pruebas beta en marcha y un lanzamiento general previsto para 2020.FOLIO es un LMS de código abierto que se está construyendo en torno a la idea de flexibilidad, con diferentes módulos disponibles (e intercambiables) en función de las necesidades. Parece que la Organización Nacional de Estándares de Información (NISO) se está preparando para un mayor desarrollo en esta línea con el documento FASTEN. El documento FASTEN se publicó para comentarios públicos durante el cuarto trimestre de 2019, y contiene recomendaciones para los proveedores y las organizaciones sobre los pasos que pueden tomar para agilizar y mejorar la interoperabilidad de sus sistemas bibliotecarios. Habrá que seguir de cerca el lanzamiento más amplio de FOLIO y la posible adopción de FASTEN.

Los objetivos que impulsan el desarrollo de FOLIO y FASTEN se mencionan en un informe reciente de la Red de Bibliotecas e Información de Ohio (OhioLINK) y de Ithaka S+R. El documento describe los retos que plantean los actuales productos de ILS e imagina lo que debería ser el ILS del futuro, destacando cuatro cualidades y recomendaciones: los verdaderos sistemas de «próxima generación» deberían estar centrados en el usuario, permitir el uso y el acceso a las colecciones facilitadas, integrarse con otras plataformas institucionales y proporcionar modernas capacidades de inteligencia empresarial.

Análisis del aprendizaje

El informe «2018 Top Trends in Academic Libraries» de ACRL identificó el uso de la analítica del aprendizaje (LA) como una tendencia emergente. Los defensores de la LA argumentan que al recopilar y analizar los datos de aprendizaje de los estudiantes, incluidos los datos relacionados con el uso de la biblioteca, las instituciones pueden comprender mejor los comportamientos de aprendizaje de los estudiantes, intervenir cuando surgen problemas y, potencialmente, incluso predecir los problemas antes de que ocurran. Las bibliotecas están cada vez más interesadas en cómo pueden utilizar la LA para comunicar su valor a las partes interesadas.

Aunque esta tendencia continúa, las críticas sobre el uso de la analítica del aprendizaje en las bibliotecas han aumentado considerablemente desde el anterior informe «Top Trends». Muchos bibliotecarios universitarios se muestran cada vez más escépticos sobre el valor de la AL, especialmente en lo que se refiere a la privacidad de los estudiantes, la ética de las bibliotecas y la confianza de los estudiantes en las bibliotecas como instituciones. El proyecto Data Doubles pretende «estudiar la AL de las bibliotecas y los problemas de privacidad desde la perspectiva de los estudiantes», algo que, según explica el equipo de investigación, falta en la conversación.

Aprendizaje automático e IA

Como ocurre con muchas profesiones, la biblioteconomía está en la cúspide de un cambio drástico debido a los avances en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA). Las bibliotecas y los bibliotecarios tienen una larga historia de incorporación de nuevas tecnologías en sus espacios y prácticas. Dos informes publicados en 2019 nos piden que actuemos ahora para garantizar que nuestros valores profesionales se «centran» en las nuevas herramientas computacionales y los servicios de apoyo a la investigación.

En su 2019 Library Technology Report, Jason Griffey sostiene que las bibliotecas deberían invertir en el desarrollo de estos sistemas internamente. La IA y el aprendizaje automático son herramientas poderosas, pero sin cuidado pueden manifestar un sesgo algorítmico, erosionar la privacidad y la libertad intelectual, y potencialmente aumentar el sesgo de confirmación y el filtrado de información del tipo presente en los medios de comunicación contemporáneos. Griffey sostiene que los entornos localizados de aprendizaje automático e IA (es decir, los desarrollados internamente) permiten a las bibliotecas examinar críticamente los datos de entrenamiento y los procesos computacionales para garantizar que el sesgo presente en los datos no se amplifique a través de esos procesos, y que los valores profesionales estén representados en la recopilación de datos y los procesos computacionales. El informe también contiene varios ejemplos de cómo podría ser la inversión de las bibliotecas en estas áreas.

Un informe de OCLC, Responsible Operations, explora los impactos potenciales del aprendizaje automático y la IA en la biblioteconomía, así como las recomendaciones para guiar su adopción de forma responsable. Más allá de las recomendaciones sustanciales para la infraestructura técnica y las estrategias en el patrimonio cultural, la creación de metadatos, las bibliotecas deberían «considerar el uso de la instrucción en alfabetización informativa como un vector para introducir conceptos algorítmicos y sus implicaciones éticas». Las alfabetizaciones en datos y programación son cada vez más importantes para los estudiantes contemporáneos, y las bibliotecas las están integrando gradualmente en su pedagogía. A medida que los bibliotecarios continúan explorando los usos y los posibles usos indebidos de los entornos de IA y aprendizaje automático, existen oportunidades para ampliar los planes de estudio centrados en las alfabetizaciones para incluir consideraciones éticas en la IA y el aprendizaje automático.

Acceso abierto: Transiciones y transformaciones

Los últimos años han traído importantes desarrollos en el panorama del acceso abierto, desde grandes cancelaciones de acuerdos hasta nuevos acuerdos entre bibliotecas y editores. Tras la cancelación de Elsevier por parte del sistema de la Universidad de California a principios de 2019, la Universidad de Carolina del Norte anunció a finales de 2019 que sus negociaciones de renovación de licencia con Elsevier continuarán en 2020.Los recursos para las instituciones que están considerando esta ruta incluyen la «Base de conocimientos de grandes acuerdos y seguimiento de cancelaciones de grandes acuerdos» de SPARC, el «Kit de herramientas para negociar con editores de revistas académicas» de la Universidad de California, las «Directrices para evaluar los acuerdos transformadores de acceso abierto«, y la «Guía para la transición de revistas a la publicación de acceso abierto«.

El año pasado se anunciaron muchos nuevos acuerdos transformadores entre editores y bibliotecas o consorcios de bibliotecas. Un acuerdo transformador puede definirse como un contrato que busca «cambiar el pago contratado de una biblioteca o grupo de bibliotecas a un editor, alejándose de la lectura basada en la suscripción y acercándose a la publicación de acceso abierto«. Hay varios sabores, incluyendo acuerdos de compensación, acuerdos de lectura y publicación, y acuerdos de publicación y lectura. Desde 2018, se han firmado muchos acuerdos de lectura y publicación entre editores e instituciones.

Después de cientos de respuestas de editores, bibliotecas universitarias e investigadores, cOALition S hizo algunos cambios en su Plan S, que «tiene como objetivo el acceso abierto completo e inmediato a las publicaciones académicas revisadas por pares de la investigación financiada por subvenciones públicas y privadas». Diferencias dignas de mención: la implementación del plan se retrasa hasta 2021, no hay un límite en el costo de la publicación de OA, reglas ajustadas en torno a los títulos híbridos y los acuerdos transformadores, ignoran el prestigio de las revistas al tomar decisiones de financiación, y se permitirán licencias abiertas más restrictivas cuando lo apruebe el financiador.

Se están produciendo otras transiciones en el ámbito de las publicaciones de la sociedad. El grupo Transitioning Society Publications to Open Access (TSPOA) se formó en el foro Choosing Pathways to OA Working de octubre de 2018. Su objetivo es «proporcionar recursos relevantes/experiencia de trabajo en colaboración con los socios de publicación de la sociedad para ayudarles a desarrollar un modelo de publicación de acceso abierto que sea apropiado, eficaz y sostenible».

Servicios de datos de investigación (RDS): Ética y maduración

En los últimos años, las conversaciones sobre la gestión de datos de investigación han hecho una transición. Mientras que los datos abiertos se enfrentan a obstáculos en la investigación en ciencias de la salud y ciencias sociales, desde su primera publicación en 2016, los principios de datos FAIR (encontrabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización), por otro lado, se han convertido en una directriz ampliamente aceptada para la gestión de datos de investigación (RDM), haciendo hincapié en los estándares de datos procesables por la máquina. La RDM responsable es el tema central del Comité de Datos del Consejo Internacional de la Ciencia (CODATA). En la actualidad, una iniciativa transnacional GO FAIR está creando una red para defender los principios FAIR mediante la coordinación de políticas, tecnología y actividades de concienciación y capacitación.

La revolución de la comunicación académica ha empezado a afectar al núcleo ético de la práctica científica, así como a su flujo de trabajo técnico, desde el acceso abierto, los datos abiertos y la ciencia abierta, hasta la ciencia ciudadana. Varios grupos nacionales e internacionales están trabajando para coordinar los esfuerzos de la ciencia abierta y los datos de investigación, para alinear la ciencia con los valores sociales y planificar estratégicamente el acceso público a los datos.

A pesar de estos desarrollos, los investigadores parecen responder con lentitud. El «Informe sobre el estado de los datos abiertos 2019» reveló que, aunque la mayoría de los investigadores que respondieron apoyan los mandatos de datos abiertos nacionales y de los financiadores, los principios de datos FAIR siguen siendo relativamente desconocidos para ellos, principalmente debido a las aprensiones sobre el mal uso de los datos compartidos abiertamente.

A la luz de esta dicotomía, el desarrollo de los SDE en las bibliotecas universitarias se enfrenta a posibles oportunidades y dificultades prácticas. Nuevos estudios basados en bibliotecas universitarias norteamericanas y de otros países informaron de la similitud de los compromisos y los puntos fuertes: la mayoría de los RDS de las bibliotecas que respondieron siguen siendo una extensión de los servicios tradicionales de asesoramiento y formación de la biblioteca. De las bibliotecas que ofrecen SDE avanzados, incluida la formación o la asistencia en el análisis de datos, la visualización de datos y la integridad de los datos, la mayoría inició el servicio en los últimos tres años. Los obstáculos para el desarrollo de los RDS incluyen la falta de recursos (financieros, de personal y de habilidades) y el compromiso de los investigadores. La U.S. Data Curation Network examinó 114 instituciones de la ARL e informó de que alrededor del 44% de ellas tenía un depósito de datos dedicado, pero la información sobre el apoyo a la curación de datos rara vez está disponible en estos sitios web.

Un modelo potencial para combatir los obstáculos de recursos en las bibliotecas individuales son las redes de curación de datos en colaboración. El proyecto Data Curation Network (DCN), financiado con una subvención, ha desarrollado un amplio flujo de trabajo de curación y recursos de listas de comprobación , y el Canadian Data Curation Forum está diseñando una red nacional de curación de datos basada en el modelo de la DCN de EE.UU. La Greater Western Library Alliance descubrió que la mayoría de las bibliotecas con depósitos de datos ya cuentan con personal que ayuda a los investigadores a crear metadatos y documentación de datos.

Un taller de la Biblioteca Nacional de Medicina identificó siete categorías de habilidades para los bibliotecarios que trabajan en la ciencia de los datos y la ciencia abierta, incluyendo la capacidad computacional y el desarrollo de programas y servicios. Como resultado, muchos de los actuales bibliotecarios de datos necesitarán una formación más técnica y avanzada en RDM.

Justicia social, biblioteconomía crítica y pedagogía digital crítica

Las iniciativas de justicia social y biblioteconomía crítica siguen ganando impulso en las bibliotecas universitarias de todos los tamaños. Como describe Emily Drabinski, «la biblioteconomía crítica reconoce e interroga las estructuras que nos producen como bibliotecarios, nuestros espacios como bibliotecas, nuestros usuarios como estudiantes, profesores y el público». Se basa en «una biblioteconomía que… perturba el statu quo, que se centra en un compromiso con la justicia social y el cambio social… y que lucha directamente contra los problemas del poder concentrado en manos de unos pocos».

Un estudio señala que «el aula de biblioteconomía y documentación es el lugar en el que se introducen los valores de la biblioteconomía y documentación asociados a la responsabilidad social para los futuros bibliotecarios y, por extensión, donde comienza la capacidad de crear un cambio positivo». Otro pide a los bibliotecarios que diseñen una enseñanza que tenga el potencial de poner de relieve cuestiones sociales importantes, así como de comprometerse mejor con los estudiantes.

Ejemplos recientes de biblioteconomía crítica y justicia social en las bibliotecas abarcan desde la investigación y los servicios a los usuarios hasta las áreas de colecciones y servicios técnicos. Cuando se trata de herramientas digitales, «la pedagogía digital crítica tiene en cuenta las limitaciones de cualquier tecnología y se centra en la investigación por encima de la tecnología». Los bibliotecarios están aplicando estos valores a las bibliotecas digitales y a la pedagogía abierta. Detrás de todo esto parece haber un fuerte énfasis en la capacidad de acción de los estudiantes y una resistencia a la influencia corporativa en la educación superior, especialmente de las empresas tecnológicas y editoriales.

Sin embargo, algunos han criticado el movimiento «por ser inaccesible, excluyente, elitista y desconectado de la práctica de la biblioteconomía».

Medios de comunicación en streaming

Los medios de comunicación en streaming han sido un espacio activo y cambiante en los últimos años. Las bibliotecas están tratando de encontrar un camino responsable que apoye las necesidades y expectativas de los usuarios en cuanto a selección y accesibilidad. Con el creciente apoyo a los cursos en línea e híbridos, así como a la pedagogía del aula invertida, el atractivo y la conveniencia del contenido en streaming es evidente.

Varios artículos documentan diferentes componentes de estos retos, desde los flujos de trabajo de las adquisiciones hasta los precios y la accesibilidad. Muchas bibliotecas están actualizando y publicando sus flujos de trabajo de toma de decisiones para el desarrollo de colecciones de streaming, con consideraciones de accesibilidad que forman una parte importante de los árboles de decisión de varias bibliotecas. El lenguaje de la licencia de accesibilidad utilizado por la Big Ten puede ser de particular interés para aquellos que buscan llevar a cabo la evaluación de terceros para el contenido con licencia.

Kanopy es una de las empresas más importantes y sobre las que más se ha escrito en el mercado de la transmisión de contenidos. Los artículos documentan las incursiones de las bibliotecas públicas y universitarias en la concesión de licencias de contenidos de Kanopy, para luego poner fin a sus acuerdos debido a los costes insostenibles. Las lecciones aprendidas apuntan a una mayor educación de los usuarios sobre los precios y los retos del modelo de adquisición impulsado por los usuarios frente al de pago por uso que suelen emplear las bibliotecas públicas. Diversos artículos en el New York Times y Entertainment Weekly lo promocionaban como eso mismo -transmitir películas gratis a través de la biblioteca- sin transmitir los costes a las bibliotecas. Un artículo dirigido a la educación de los usuarios en Film Quarterly analiza las diferencias de costes entre los precios de los medios de comunicación para los consumidores y los institucionales, y anima a los académicos y profesores de cine a ser conscientes de cómo sus elecciones afectan a otros en el mercado.

Bienestar de los estudiantes

En los últimos años, varios estudios académicos y noticias han informado sobre las crecientes tasas de estudiantes universitarios que luchan contra la depresión, la ansiedad, la falta de sueño, la inseguridad alimentaria, las responsabilidades familiares y otros factores que afectan al bienestar de los estudiantes. Por ejemplo, un estudio informó que el «porcentaje de todos los estudiantes a nivel nacional que informaron haber sido diagnosticados o tratados por un trastorno de ansiedad aumentó del 10 por ciento en 2008 al 20 por ciento en 2018″ y otro citó los datos de la Evaluación Nacional de Salud Universitaria que muestran que aproximadamente dos tercios de los estudiantes informan de una «ansiedad abrumadora». Una revisión sugiere que los estudiantes universitarios están en mayor riesgo de inseguridad alimentaria en comparación con la población general. Mary J. Wise informa que casi la mitad de los estudiantes universitarios indicaron tener «más de un pequeño problema a un gran problema con la somnolencia durante las actividades diurnas».

Como resultado, las instituciones están considerando cada vez más el apoyo a los estudiantes de forma holística y la promoción del bienestar de los estudiantes como posibles contribuyentes a su éxito y retención. Las bibliotecas están bien posicionadas para ayudar, debido a su ubicación central, a su mayor horario de funcionamiento y a su percepción como espacio seguro, y algunos destacan la importancia de colaborar con los socios del campus, las agencias de servicios sociales y los profesionales.

Con el fin de promover la atención plena y apoyar el bienestar mental y espiritual de los estudiantes, varias bibliotecas han creado espacios y programas para satisfacer esta necesidad, incluyendo salas de meditación y oración, sesiones de yoga gratuitas, despensas de alimentos y espacios para la siesta.

Los estudios también han analizado las crecientes tasas de trastorno del espectro autista (TEA) y la necesidad de que las universidades y las bibliotecas apoyen el bienestar de una población estudiantil neurodiversa. Las recomendaciones incluyen la implementación de una instrucción de diseño universal, la oferta de espacios tranquilos, la provisión de espacios para que los estudiantes autistas utilicen su experiencia para dar clases particulares a otros, la oferta de un chat de referencia para hacer preguntas y la realización de actividades de divulgación en el campus para concienciar sobre el autismo.

Nota final

Este artículo se escribió mucho antes de que el mundo fuera plenamente consciente del nuevo coronavirus que desde entonces se ha extendido por todo el mundo. En el momento en que este número de C&RL News entra en imprenta, las instituciones han cerrado sus instalaciones y han trasladado sus clases a Internet; los proveedores han abierto sus colecciones de forma temporal; y las conferencias se han pospuesto o cancelado directamente, junto con muchos otros cambios en el funcionamiento de las bibliotecas. Anticipamos que esta situación tendrá repercusiones duraderas, que muy probablemente incluirán recortes presupuestarios masivos. A pesar de estas incertidumbres, las bibliotecas están en condiciones de proporcionar apoyo a la investigación y la enseñanza en línea a los usuarios mediante conferencias virtuales y otras herramientas.