Gwinnett County Public Library (GCPL) will be the first library system in North America to introduce Open+

La Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett (GCPL) será el primer sistema bibliotecario de Norteamérica en introducir Open+, un servicio que permite a los usuarios acceder a la biblioteca en régimen de autoservicio fuera del horario normal de funcionamiento.

El servicio está disponible en las sucursales de Lawrenceville y Suwanee. Los usuarios registrados tienen acceso a la sucursal de lunes a sábado de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 8 a 12 de la noche, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche y de viernes a domingo de 5 a 10 de la noche.

Open+, un sistema desarrollado por el proveedor de tecnología Bibliotheca, con sede en Norcross, es una solución completa que controla y supervisa automáticamente el acceso al edificio, las terminales de autoservicio, los ordenadores de acceso público, la iluminación, las alarmas, los anuncios públicos y la seguridad de los clientes. Las cámaras de seguridad vigilarán el uso de las instalaciones. El sistema se utiliza desde hace varios años en países como el Reino Unido y Dinamarca.

«La Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett está encantada de asociarse con Bibliotheca para ofrecer este servicio único a nuestros clientes», afirma el director ejecutivo de la GCPL, Charles Pace. «Nuestro objetivo número uno es aumentar el acceso de la comunidad a los recursos y colecciones de la biblioteca para nuestros ciudadanos. Open+ nos permitirá ir más allá de lo que las bibliotecas han ofrecido tradicionalmente en términos de servicio a nuestra comunidad.»

Los usarios mayores de 18 años que tengan el carné de la biblioteca en regla pueden optar a este servicio.