Bibliotecas e inseguridad alimentaria

Noah Lenstra “Why more public libraries are doubling as food distribution hubs“. The Conversation, 25 mayo 2021 20:00 CEST

Ver completo

Además de proporcionar acceso gratuito a libros y medios de comunicación, las bibliotecas llevan mucho tiempo trabajando para aliviar el hambre en sus comunidades. … Por ello, muchas bibliotecas se asocian con bancos de alimentos locales y organizaciones de lucha contra el hambre para distribuir comidas gratuitas a los necesitados.

Lo que podría parecer un nuevo rol para las bibliotecas se basa en su larga tradición de servir como espacios de innovación, centros comunitarios y lugares seguros para personas sin hogar o con enfermedades mentales.

Las bibliotecas públicas abordan la inseguridad alimentaria cuando los hogares no pueden adquirir alimentos adecuados porque no pueden pagarlos o no pueden acceder a ellos por diversas razones. En todos los casos, estos esfuerzos surgen de asociaciones comunitarias con organizaciones que incluyen distritos escolares y bancos de alimentos.

El primer ejemplo de este tipo que he encontrado se remonta a 35 años atrás. En 1986, la sucursal de Nelsonville de la Biblioteca Pública del Condado de Athens, en el sureste de Ohio, empezó a servir comidas con fondos federales en verano a los niños para asegurarse de que no pasaran hambre. Ese condado tiene una de las tasas de inseguridad alimentaria más altas de Ohio, lo que ayuda a explicar por qué los bibliotecarios de allí trataron de proporcionar acceso a los alimentos junto con las actividades de aprendizaje de verano.

La revista oficial de la American Library Association no mencionó esta tendencia hasta 2008. Desde entonces, sin embargo, ha comenzado a surgir un creciente reconocimiento y apoyo estatal y nacional. Con la llegada de la pandemia de coronavirus las bibliotecas públicas y su personal siguieron luchando contra la inseguridad alimentaria, incluso cuando sus puertas estaban cerradas. Algunos trabajadores de las bibliotecas fueron reasignados a los bancos de alimentos para ayudar a procesar y distribuir las donaciones. Otros trabajaron con los bancos de alimentos para repartir comidas para llevar en los aparcamientos de las bibliotecas. Otros establecieron despensas de emergencia en las bibliotecas.

En San Luis, el sistema de bibliotecas públicas del condado participó en el programa “De los agricultores a las familias” del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Bibliotecas de todo el mundo, desde Kentucky y Vermont hasta California y Georgia, participaron también en el programa nacional de distribución de alimentos de emergencia.

También mMuchas bibliotecas han empezado a albergar pequeñas despensas situadas al aire libre, en pequeñas cajas con puertas. Estas cajas de reparto siguen el modelo del movimiento de las “pequeñas bibliotecas libres”. Estas microbibliotecas suelen ser simples armarios fijados a postes y repletos de libros que cualquiera que pase por allí puede llevarse gratis. El movimiento de las pequeñas despensas gratuitas, que comenzó en 2016 y parece haberse expandido durante la pandemia de COVID-19, busca en cambio auxiliar con alimentos a los necesitados.

En 2021, a mediados de mayo, al menos 491 bibliotecas de 28 estados habían hecho planes para servir comidas a los escolares durante sus vacaciones de verano.

Ver además:

Alimentos para el pensamiento: bibliotecas e inseguridad alimentaria

Las bibliotecas públicas de Halifax crean un nuevo servicio para hacer frente a la inseguridad alimentaria

Competencias para los bibliotecarios que atienden a los niños en las bibliotecas públicas

Los colegios comunitarios están ayudando a los estudiantes más que nunca en la pandemia

“Toma lo que necesites, deja lo que puedas” la pequeña biblioteca libre convertida en despensa para la comunidad más vulnerable

Las bibliotecas públicas innovan para servir a las poblaciones vulnerables en la primera línea de COVID-19

Cómo hacer un banco de semillas

La evolución del papel de las bibliotecas públicas y su importancia para la sociedad