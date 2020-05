Las bibliotecas públicas innovan para servir a las poblaciones vulnerables en la primera línea de COVID-19

Public Libraries Innovate to Serve Vulnerable Populations on the Front Lines of COVID-19. Urban Li May 26, 2020

A medida que COVID-19 aumenta las brechas sistémicas entre los que tienen y los que no tienen en nuestras sociedades, las bibliotecas están avanzando valientemente, y hacia nuevas fronteras, para cumplir con su función central de garantizar el acceso equitativo a la información y los servicios

Las bibliotecas públicas de los EE. UU. y Canadá están tomando medidas audaces e innovadoras para mitigar el impacto desigual de COVID-19 en los niños, las familias de bajos ingresos, las comunidades de color, las personas sin hogar y otras poblaciones de alto riesgo. A través de asociaciones dinámicas con el gobierno local, están diseñando nuevos modelos de servicios digitales, espacios de biblioteca reinventados y otros enfoques innovadores, estos nuevos esfuerzos reflejan una rápida evolución del papel esencial de la biblioteca pública en la era de COVID-19.

Estas son algunos ejemplos de las medidas que están proyectando:

Recopilar, crear y distribuir equipos de protección personal. El personal y los voluntarios de la Biblioteca Pública de San José han utilizado las impresoras 3D de la biblioteca para crear cientos de equipos de protección y máscaras para donar a organizaciones necesitadas. El 24 de abril de 2020, el alcalde de San José, Sam Liccardo, y la bibliotecaria de la ciudad, Jill Bourne, se unieron a los miembros del equipo de la biblioteca en el Good Samaritan Hospital para donar cerca de 300 máscarillas.

Combatir la inseguridad alimentaria. La Biblioteca Pública de Toronto (Ontario) ha transformado 12 sucursales de la biblioteca en ubicaciones de servicio alternativas para los bancos de alimentos de la ciudad. Los miembros del equipo de la biblioteca supervisan y trabajan para empacar alimentos en estos sitios, y han servido a más de 8.100 hogares y 21.800 individuos.

Proporcionar acceso equitativo a suministros de emergencia. Richland Library (SC) ha trabajado con Richland School District One para distribuir 200 botiquines de primeros auxilios a los padres en los sitios de distribución de comidas. Este trabajo fue posible gracias a una subvención de Aflac al Departamento de Seguridad de la biblioteca para distribuir botiquines de primeros auxilios a las familias de la comunidad hasta el verano de 2020.

Ofrecer pruebas COVID-19 gratuitas . La Biblioteca Pública de Kansas City (Mo.) se ha asociado con Swope Health para ofrecer pruebas de virus gratuitas en las sucursales de la biblioteca. En mayo, el equipo pudo evaluar a 223 individuos para detectar el coronavirus de forma gratuita.

Rastrear la propagación de COVID-19. Los miembros del equipo de la Biblioteca Pública de San Francisco (California) se han unido a casi 100 empleados de la ciudad que están llamando a los residentes de San Francisco para ayudar a rastrear y contener la propagación del virus.

Brindar refugio y suministros a las personas sin hogar. La Biblioteca del Condado de Los Ángeles (California) se ha asociado con United Way of Greater Los Angeles para proporcionar acceso a la biblioteca y kits de actividades a las personas sin hogar que se alojan en hoteles de la ciudad a través de la iniciativa Project Roomkey

Las bibliotecas públicas de EsEstados Unidos también están llegando a los usuarios de nuevas maneras a través de una programación digital sólida, asociaciones con sistemas escolares para apoyar el aprendizaje a distancia, líneas telefónicas directas para pequeñas empresas y empresarios, portales web de “biblioteca en casa” y mucho más. Muchas bibliotecas ahora ofrecen acceso a los materiales de la biblioteca y al personal experto a través de servicios en la acera y en coche, acceso limitado al edificio para uso de ordenadores y divulgación a las comunidades necesitadas.