La evolución del papel de las bibliotecas públicas y su importancia para la sociedad

“Ahora nos estamos convirtiendo en centros comunitarios de uso múltiple impulsados por las necesidades de la comunidad”

John Pateman

Jefe de la Biblioteca Pública de Thunder Bay

Meals, medical aid and more: The evolving role of public libraries and what they stand to lose. The Current. CBC Radio

A principios de abril, el gobierno de Ontario anunció un recorte presupuestario del 50% para el Servicio de Bibliotecas del Sur de Ontario. Recortar la financiación de las bibliotecas puede “dañar la infraestructura social de una comunidad”, advirtió Pateman, bibliotecario jefe de la Biblioteca Pública de Thunder Bay.

Pateman estuvo trabajando recientemente en el Reino Unido, donde los recortes en el servicio de bibliotecas públicas durante la última década obligaron a cerrar cientos de bibliotecas públicas, lo que provocó también la perdida de miles de puestos de trabajo en el sector.

Las bibliotecas públicas son el “pegamento social” de una comunidad, que ofrece una gama más amplia de servicios que el simple suministro de libros, y cuando se enfrentan a recortes, hay un efecto dominó, dice un bibliotecario de Ontario. “Ahora nos estamos convirtiendo en centros comunitarios de uso múltiple impulsados por las necesidades de la comunidad”, explicó “Es un cambio fundamental hacia donde estábamos en el pasado.”

Las bibliotecas como centros comunitarios, espacios de reunión. Las bibliotecas ofrecen una programación de actividades que incluyen desde un estudio de grabación de medios de comunicación, hasta el servicio de una dietista que enseña alfabetización alimentaria y capacitación en primeros auxilios de salud mental para los miembros del personal.

Entre los servicios que ofrece la biblioteca es la visita semanal de las enfermeras de Street Outreach de la Unidad de Salud del Distrito de Thunder Bay todos los viernes por la tarde entre 1:00 y 3:30 proporcionando asesoramiento que va desde el cuidado de heridas, servicios de reducción de daños, incluyendo kits de naloxona, seguimiento de enfermedades infecciosas, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS). Este servicio de centro comunitario es una asociación entre la Unidad de Salud del Distrito de Thunder Bay y la Biblioteca Pública de Thunder Bay.

También The Thunder Bay Public Library y Roots to Harvest – Punks Growing Food se han asociado para crear la primera biblioteca de préstamos de herramientas de jardinería de Canadá.

Según Pateman, cuando se cierra una biblioteca “Casi todo se desmorona. Empeoran las condiciones de la salud, los estándares de educación, aumentan los embarazos entre los adolescentes, el uso de drogas y la delincuencia ha aumentado”

Kathleen Peverill, directora de servicio público de las bibliotecas públicas de Halifax, también se hace eco del sentimiento sobre cómo las bibliotecas sirven a la comunidad. “Las bibliotecas públicas se han convertido en centros comunitarios y espacios de reunión y que reflejan la comunidad a la que sirven… así percibimos que había una necesidad de espacios creativos en todo nuestro sistema”, dijo.