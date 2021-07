Competencias para los bibliotecarios que atienden a los niños en las bibliotecas públicas

Competencies for Librarians Serving Children in Public Libraries. Association for Library Service to Children a division of the American Library Association, 2015

Los bibliotecarios son vitales para todos los niños, los cuidadores y las comunidades que los apoyan. La Association for Library Service to Children (ALSC) una división de American Library Association cree que todos los niños y sus cuidadores necesitan y merecen las mejores oportunidades, por lo que los miembros de la ALSC son líderes en el campo de los servicios bibliotecarios para niños, especialmente en las áreas de acceso, defensa, extensión, inclusión, diversidad, alfabetización familiar y aprendizaje permanente.

Para lograr esta excelencia, la ALSC recomienda las siguientes competencias a todos los bibliotecarios infantiles y demás personal bibliotecario cuyas funciones principales incluyen la prestación de servicios bibliotecarios a los niños de 0 a 14 años y a sus cuidadores, así como la defensa de dichos servicios. ALSC recomienda encarecidamente que se obtenga un máster en Biblioteconomía y Ciencias de la Información en una escuela de postgrado acreditada por la ALA como el título profesional adecuado para el bibliotecario que presta servicios a los niños en la biblioteca y, dado que los niños merecen un servicio de la máxima calidad, ALSC espera que los mismos estándares guíen el servicio prestado por el personal paraprofesional; este personal debería recibir apoyo en su desarrollo profesional necesario para realizar este trabajo y ser compensado en paridad.

A través de cursos especializados en estudios de grado y postgrado, formación en el puesto de trabajo y oportunidades de formación continua, los bibliotecarios y paraprofesionales que atienden a los niños y a sus cuidadores deben alcanzar y mantener las siguientes habilidades, orientaciones y conocimientos para garantizar que los niños reciban un servicio bibliotecario de la más alta calidad, tal y como se define en la Declaración de Derechos de los Bibliotecarios de la ALA y sus interpretaciones, en el Código de Ética de la ALA y en la Declaración conjunta de Libertad para Leer de la ALA y la Asociación de Editores Americanos. El servicio bibliotecario a los niños y a sus cuidadores, tal como lo concibe la ALSC, se logra mejor cuando todo el personal desarrolla y logra todas las competencias.

I. Compromiso con el grupo de usuarios

Demuestra respeto por la diversidad y la inclusión de los valores culturales, y desarrolla continuamente la conciencia cultural y trabaja para abordar los prejuicios implícitos con el fin de proporcionar un servicio inclusivo y equitativo a las diversas poblaciones. Reconoce los sistemas de opresión, discriminación y exclusión en la comunidad y sus instituciones, incluida la biblioteca, y los interrumpe y/o contrarresta mediante servicios culturalmente conscientes. Reconoce los efectos de los factores sociales, los nuevos conocimientos y herramientas, la desigualdad de ingresos, la inseguridad sanitaria y alimentaria, etc., sobre las necesidades de los niños y sus cuidadores. Comprende las teorías sobre el aprendizaje de los bebés, los niños y los adolescentes, el desarrollo de la alfabetización y el desarrollo del cerebro, y sus implicaciones para el servicio bibliotecario. Comprende las prácticas educativas actuales, especialmente las relacionadas con la alfabetización y la investigación. Evalúa y responde de forma periódica y sistemática a las necesidades y preferencias de los niños, sus cuidadores, educadores y otros adultos que utilizan los recursos del departamento infantil, incluidos los que no son atendidos por la biblioteca. Cultiva un entorno para el uso agradable y conveniente de los recursos de la biblioteca, eliminando específicamente las barreras de acceso que presentan las circunstancias socioeconómicas, la raza, la cultura, los privilegios, el idioma, el género, la capacidad, la religión, la situación de inmigración y el comercialismo, así como otras diversidades.

II. Servicios de referencia y de atención al usuario

Crea y mantiene un entorno físico y digital de la biblioteca que proporciona el mejor acceso posible a los materiales y recursos para todos los niños y sus cuidadores. Instruye y apoya a los niños en el uso físico y digital de las herramientas y los recursos de la biblioteca, la recopilación de información y las habilidades de investigación, y capacita a todos los niños, las familias y sus cuidadores para elegir materiales y servicios por sí mismos. Lleva a cabo entrevistas de referencia y asesoramiento a los lectores para ayudar a los niños y a sus cuidadores a identificar y seleccionar materiales y servicios, independientemente del formato y de acuerdo con sus intereses y capacidades. Identifica las necesidades de medios digitales de los niños y sus cuidadores a través de interacciones formales e informales de servicio al cliente y aplica estrategias para apoyar esas necesidades. Modela un servicio de atención al cliente con los niños, las familias y sus cuidadores que es culturalmente respetuoso y adecuado al desarrollo, y trabaja para superar los sistemas de opresión, discriminación, exclusión y etnocentrismo. Respeta el derecho de los usuarios a navegar, independientemente de su edad, y responde sin prejuicios a las preguntas de los usuarios. Demuestra que conoce los servicios de información disponibles en la comunidad y en la sociedad en general y hace las derivaciones apropiadas para todos los grupos de la biblioteca. Modela y fomenta el uso de materiales y servicios con diversidad cultural y de capacidades a través de bibliografías, charlas sobre libros, exposiciones, documentos electrónicos, medios sociales y otras herramientas.

III. Habilidades de programación

Diseña, promueve, presenta y evalúa una variedad de programas para niños, teniendo en cuenta la equidad, la diversidad y la inclusión; los principios del desarrollo infantil; y las necesidades, los intereses y los objetivos de todos los niños, sus cuidadores y los educadores de la comunidad. Reconoce la importancia del espacio físico para atraer y fomentar el aprendizaje y establece entornos adecuados para los programas que responden a las necesidades y capacidades de desarrollo de los niños y las familias. Reconoce la importancia del vínculo entre el cuidador y el niño para el aprendizaje temprano y establece entornos adecuados y eficaces para los programas que responden a las necesidades sociales y emocionales de los niños y crean oportunidades para que las familias participen juntas en la programación. Integra la tecnología en el diseño y la ejecución de programas adecuados para los niños y las familias. Integra las técnicas de alfabetización en el diseño y la ejecución de los programas, involucrando y capacitando a los cuidadores de una manera culturalmente consciente. Diseña programas que fomentan una variedad de alfabetizaciones y métodos de aprendizaje, incluyendo, pero no limitándose, a la prealfabetización, la alfabetización temprana, la alfabetización familiar, la alfabetización tecnológica, el pensamiento computacional, STEM y el aprendizaje centrado en el fabricante. Identifica, involucra y apoya a colegas, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad de diversos orígenes para contribuir con ideas y habilidades para programas y presentaciones. Establece programas y servicios para cuidadores, proveedores de cuidado infantil, educadores y otros profesionales de la comunidad que trabajan con niños, familias y cuidadores. Ofrece programas fuera o dentro de la biblioteca, así como en formato digital, para atender a los usuarios allí donde se encuentren, abordando las necesidades comunitarias y educativas, incluidas las de las poblaciones desatendidas y subatendidas.

IV. Conocimiento y gestión de la colección

Demuestra conocimiento, gestión, uso y apreciación de la literatura infantil, materiales multimodales, medios digitales y otros materiales que contribuyen a una colección infantil diversa, actual y relevante. 2. Mantiene una colección diversa que incluye las necesidades de todos los niños y sus cuidadores en la comunidad y reconoce la necesidad de los niños de ver y aprender acerca de personas similares y diferentes a ellos en los materiales a los que acceden. Defiende y adquiere materiales de y sobre comunidades subrepresentadas, atendiendo a la necesidad de una mayor representación de los grupos marginados. Mantiene las colecciones en diferentes idiomas y formatos, según proceda, para eliminar las barreras lingüísticas de acceso.

Comprende y aplica los criterios para evaluar el contenido, el mérito artístico y la autenticidad cultural de los materiales infantiles en todos los géneros y formatos. Se mantiene al día consultando una amplia variedad de fuentes de reseñas impresas y digitales (incluidos los blogs y las becas en línea) y las promociones de las editoriales (incluidas las de las imprentas independientes), asistiendo a reuniones profesionales, teniendo en cuenta las sugerencias de los mecenas y la demanda popular, y leyendo, viendo y escuchando. Se mantiene al día sobre las fuentes de referencia digitales e impresas para adolescentes y adultos que pueden servir a las necesidades de los niños, las familias y sus cuidadores. Comprende y aplica la política de desarrollo de la colección de la biblioteca, y desarrolla, evalúa y revisa la política según sea necesario. Trabaja para garantizar que la política de colecciones sea coherente con la misión de la biblioteca, la 8. Declaración de Derechos de las Bibliotecas de la ALA y sus interpretaciones, y otras normas pertinentes. Responde a los desafíos de la comunidad respecto a los materiales de acuerdo con la política de revisión de materiales de la biblioteca, la política de desarrollo de la colección, la Declaración de Derechos de la Biblioteca de la ALA y sus interpretaciones, y otras normas pertinentes. Demuestra un conocimiento de los procedimientos y prácticas de catalogación, clasificación e indexación para apoyar el acceso a los materiales infantiles.

V. Alcance y defensa

Define y comunica la función y el alcance de los servicios bibliotecarios para los niños y sus familias a los administradores, a otros miembros del personal de la biblioteca y a los miembros de la comunidad en general. Utiliza técnicas eficaces de relaciones públicas para promover la concienciación y el apoyo a la satisfacción de las necesidades bibliotecarias y de información de los niños a través de todos los medios de comunicación. Defiende, en nombre de los niños y sus familias, los servicios bibliotecarios de mayor calidad. Aboga por la eliminación de las barreras que dificultan el acceso de los niños a los servicios bibliotecarios por motivos socioeconómicos, culturales, de privilegio, de idioma, de género, de capacidad y de otras diversidades, y por la superación de los sistemas de opresión, discriminación, exclusión y etnocentrismo. Garantiza que todos los niños y sus familias tengan pleno acceso a los materiales, recursos y servicios de la biblioteca, tal y como prescribe la Carta de Derechos de la Biblioteca de la ALA y sus interpretaciones. Se comunica y colabora en asociación con otras agencias, instituciones y organizaciones que sirven a los niños de la comunidad para lograr objetivos comunes y superar las barreras creadas por las circunstancias socioeconómicas, la raza, la cultura, los privilegios, el idioma, el género, la capacidad, la religión, el estatus de inmigración, el comercialismo y otras diversidades. Comunica con éxito las políticas y los procedimientos de la biblioteca a los usuarios de todas las edades, promoviendo el uso de la biblioteca y eliminando las barreras de comunicación basadas en la diversidad cultural, racial, lingüística y de otro tipo. Se comunica eficazmente cuando se dirige a grupos de niños y/o adultos, escribe con soltura y ajusta el contenido, el estilo y el formato de entrega para adaptarse a diversas funciones y audiencias, y posee habilidades tecnológicas y competencias culturales que mejoran la comunicación.

VI. Habilidades administrativas y de gestión

Participa activamente en todos los aspectos del proceso de planificación de la biblioteca para representar y apoyar el servicio a los niños, sus familias y cuidadores, y los educadores. Establece metas, objetivos, planes estratégicos y prioridades a corto y largo plazo.

Analiza los costes de los servicios de la biblioteca para los niños y sus familias con el fin de desarrollar, justificar, administrar, gestionar y evaluar un presupuesto. Identifica y evalúa las fuentes de financiación externas y redacta solicitudes de subvención eficaces. Documenta y evalúa los servicios y las evaluaciones de necesidades mediante métodos de investigación adecuados. Sigue la legislación federal, estatal y local en el desarrollo y la promulgación de políticas y procedimientos bibliotecarios. Demuestra conciencia cultural, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones, mediación y competencia cultural. Delega responsabilidades de forma adecuada, supervisa al personal de forma constructiva y cultiva la colaboración de forma eficaz. Participa en la redacción de las descripciones de los puestos de trabajo, la contratación, las entrevistas, la formación, la evaluación y el fomento de la formación continua del personal que trabaja con los niños, sus familias y cuidadores, y los educadores. Desarrolla y apoya los valores organizativos dedicados a fomentar los servicios con conciencia cultural. Defiende los esfuerzos de reclutamiento, contratación y retención para aumentar la diversidad en el lugar de trabajo.

VII. Profesionalidad y desarrollo profesional

Reconoce el legado de la biblioteconomía infantil, su lugar en el contexto de la biblioteconomía en su conjunto y las contribuciones pasadas a la profesión. Se mantiene informado sobre las tendencias actuales, las tecnologías emergentes, los problemas y la investigación en biblioteconomía, desarrollo infantil, alfabetización temprana y familiar, educación y campos afines. Practica la autoevaluación y busca el desarrollo profesional y las oportunidades de formación continua de forma continua. Desarrolla una comprensión de los valores personales y culturales, las creencias y las identidades socioculturales, incluidas las identidades raciales, de clase y de género, al apreciar la importancia de las identidades culturalmente diversas en el lugar de trabajo y en la comunidad en general. Desarrolla una comprensión de los efectos del racismo, el etnocentrismo, el clasismo, el heterosexismo, el sexismo, la capacitación y otros sistemas de opresión, discriminación y exclusión dentro de la profesión, y de las técnicas para desbaratarlos y promover la conciencia cultural. Conoce y practica el Código Ético de la ALA. Preserva la confidencialidad de los usuarios. Acompaña a los estudiantes de la escuela de biblioteconomía, a los paraprofesionales y a los nuevos bibliotecarios. Participa en organizaciones profesionales locales, estatales y nacionales para reforzar sus habilidades, interactuar con otros profesionales, promover becas de asociaciones profesionales y contribuir a la profesión bibliotecaria. Defiende, participa y ofrece programas educativos y de formación que ayudan a fomentar la conciencia cultural dentro de la profesión. Establece relaciones profesionales con bibliotecarios escolares en sus áreas de servicio.

