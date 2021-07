¿Qué hace un bibliotecario? conoce las habilidades, tareas y salario y otras cuestiones

What Does a Librarian Do?

Learn About the Salary, Required Skills, & More

BY DAWN ROSENBERG MCKAY

Updated August 13, 2019

Los bibliotecarios seleccionan los recursos informativos, los organizan y enseñan a la gente a utilizarlos eficazmente. Muchos trabajan con el público, mientras que otros están entre bastidores en el apoyo técnico o la gestión.

Aunque los bibliotecarios, también llamados profesionales de la información, han trabajado tradicionalmente con recursos impresos, se han mantenido al día con la tecnología en constante evolución y han incorporado recursos electrónicos como bases de datos en línea y libros electrónicos.

Funciones y responsabilidades del bibliotecario



Los bibliotecarios son responsables de una amplia gama de tareas:

Comprender las prácticas generales de la biblioteca, así como las prácticas de la biblioteca específica en la que trabajan.

Responder a las solicitudes en persona, por teléfono o por correo electrónico para responder a preguntas y localizar información.

Enseñar una variedad de habilidades a los estudiantes, especialmente habilidades de investigación.

Mantenerse al día con las tendencias de la gestión de la información.

Crear y publicar contenidos basados en la web, como tutoriales de investigación, guías temáticas, guías de cursos, anuncios promocionales y piezas informativas.

Gestionar el acceso de los usuarios a los recursos.

Los bibliotecarios ayudan a las personas a encontrar la información que necesitan, ya sea la respuesta a una pregunta sobre el pago de los impuestos trimestrales de la empresa o la última colección de cuentos de un autor favorito. También capacitan a los usuarios enseñándoles a encontrar la información por sí mismos.

Salario de los bibliotecarios



Los bibliotecarios mejor pagados suelen trabajar en colegios y universidades. El salario por hora se basa en una semana laboral de 40 horas (EE.UU).

Salario medio anual: 59.050 dólares (28,39 dólares/hora)

Salario anual del 10% más alto: Más de 93.050 dólares (44,74 dólares/hora)

Salario anual del 10% inferior: Menos de 34.630 dólares (16,65 dólares/hora)

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, 2018

Educación, formación y certificación



Esta carrera suele requerir una maestría y una certificación.

Educación: La mayoría de los trabajos de bibliotecario en bibliotecas públicas, académicas o especiales requieren una maestría en ciencias bibliotecarias (MLS) de un programa acreditado por la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA). Los bibliotecarios empleados por el gobierno federal deben tener un MLS. Se requiere un doctorado en biblioteconomía para enseñar en un programa de formación de bibliotecarios o para aspirar a un puesto de gestión superior en una universidad. Algunos bibliotecarios, especialmente los que trabajan en entornos académicos, tienen un título adicional en el área en la que se especializan.

Certificación: La mayoría de los estados exigen que los bibliotecarios públicos estén certificados. La certificación de los bibliotecarios escolares (también llamados especialistas en medios escolares) varía según el estado. Algunos estados exigen que sean profesores titulados, mientras que otros estipulan que tengan un máster en educación con especialización en biblioteconomía. Otros estados sólo exigen un MLS.

Formación continua: Muchos bibliotecarios toman clases de formación continua para mantenerse al día con la tecnología cambiante.

Habilidades y competencias del bibliotecario

Algunas cualidades personales específicas, denominadas habilidades blandas, pueden contribuir a su éxito como bibliotecario.

Amor y afinidad por el aprendizaje: Los bibliotecarios tienen que estar al día de los rápidos cambios tecnológicos.

Gran capacidad de comunicación: Esto incluye escuchar, hablar y las habilidades interpersonales necesarias para interactuar con los usuarios de la biblioteca, así como para funcionar como parte de un equipo. También es necesario tener una gran capacidad de atención al cliente.

Iniciativa: Los bibliotecarios trabajan de forma independiente sin depender de las instrucciones de otros.

Perspectivas de empleo

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el empleo en este campo crecerá tan rápido como la media de todas las ocupaciones, en torno al 9%, de 2016 a 2026. Las comunidades están encontrando usos nuevos e innovadores para las bibliotecas, lo que se traduce en una mayor contratación de personal.

Entorno laboral

Los bibliotecarios pueden pasar bastante tiempo en la biblioteca cuando ayudan a los usuarios, pero la mayor parte del tiempo de trabajo se pasa en una oficina o en el mostrador de circulación. Algunos pueden viajar ocasionalmente a otros lugares.

Horario de trabajo

Los trabajos de bibliotecario suelen ser a tiempo completo. No es raro trabajar los fines de semana, las noches y los días festivos. Los bibliotecarios escolares pueden tener los veranos libres si trabajan para un colegio o universidad que no ofrece clases de verano. Los bibliotecarios de las bibliotecas jurídicas o que trabajan para empresas pueden hacer horas extras para cumplir con los plazos de entrega.

Comparación de trabajos similares



Algunos puestos de trabajo similares exigen una mayor -o menor- formación, y están remunerados en consecuencia. Las cifras indicadas son la media de los salarios anuales:

Archivero: 48.400 dólares

Profesor de secundaria: 60.320 dólares

Asistente de biblioteca: 29.640 dólares



Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, de los Estados Unidos, 2018