Competencias Básicas en Biblioteconomía 2021

The Core Competences of Librarianship. Chicago: ALA, 2021

Borrador

Las Competencias Básicas de la Biblioteconomía definen los conocimientos que deben poseer todas las personas que se gradúan en los programas de maestría acreditados por la ALA en estudios bibliotecarios y de información.

Las Competencias básicas de la ALA (ALACC) reflejan los conocimientos básicos adquiridos a través de la formación en biblioteconomía y documentación, la incorporación al puesto de trabajo y el desarrollo profesional continuo al principio de la carrera bibliotecaria. Es esencial que los profesionales de las bibliotecas que trabajen a lo largo de su carrera en bibliotecas escolares, académicas, públicas, especiales y gubernamentales sean aprendices de por vida para adquirir conocimientos especializados y avanzados más allá de los especificados en este documento de competencias básicas.

Desde 2017, el Committee on Education (COE) de ALA ha estado actualizando la Statement of Core Competences de 2009 en respuesta a múltiples recomendaciones del ask Force on the Context of Future Accreditation y una solicitud de acción de la Junta Ejecutiva de ALA. Después de varios años de revisión, el COE se complace en invitar a la comunidad bibliotecaria y de ciencias de la información (LIS) a proporcionar comentarios sobre el borrador de 2021.