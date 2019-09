Alimentos para el pensamiento: bibliotecas e inseguridad alimentaria

Food for Thought Academic libraries are fighting campus food insecurity with onsite pantries By Emily Udell | American Libraries May 1, 2019

Ver completo

“Food for Thought” (Alimentos para el pensamiento) aborda las cuestiones del hambre y la inseguridad alimentaria, presentando ejemplos de bibliotecas que intervienen para conectar a los usuarios con los alimentos y los recursos. Amber Williams, bibliotecaria administradora de iniciativas estratégicas en el Distrito de Bibliotecas del Condado de Spokane (Washington), parafraseó a una madre preescolar que conoció: “La tarea de mi hijo no está en mi radar cuando me preocupa tener suficiente comida para la cena”. Este intercambio inspiró el programa de refrigerios de la tarde para niños de la biblioteca, que el personal ha relacionado con una reducción general de los problemas de comportamiento.

“La escasez es un mito que debemos vencer”, dijo Erica Freudenberger, consultora de divulgación en el Sistema de Bibliotecas Southern Adirondack en Saratoga Springs, Nueva York, que se asocia con la organización sin fines de lucro Comfort Food Community en Greenwich para ofrecer entregas semanales de productos frescos en varias de sus bibliotecas.

Elegir una especialización, obtener ayuda financiera, obtener buenas calificaciones: estas son las preocupaciones comunes de la mayoría de los estudiantes universitarios. Pero cada vez más también se preocupan de dónde podría provenir su próxima comida. Algunas bibliotecas universitarias están interviniendo para ayudar al albergar despensas u ofrecer alimentos en el lugar.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. (GAO) publicado en diciembre de 2018 revisó 22 estudios que estiman que más del 30% de los estudiantes universitarios enfrentan inseguridad alimentaria en medio del aumento de los costos de la educación superior.

El informe estima que hay casi 2 millones de estudiantes en riesgo, la mayoría de los cuales son estudiantes universitarios de primera generación, de bajos ingresos o padres solteros.

La Universidad Estatal de Fort Hays (FHSU) en Hays, Kansas, almacena provisiones gratuitas en su despensa, Tiger Food Exchange, ubicada en el primer piso de la Biblioteca Forsyth. La despensa ofrece productos de un jardín universitario, junto con donaciones de profesores, estudiantes y empresas locales. El personal de la biblioteca ayuda a detectar estas necesidades e informar a los estudiantes sobre la despensa y asegura que se mantenga abastecida y organizada.

La Biblioteca Mason de Keene (NH) State College se asocia con la despensa del campus para ofrecer bolsas de alimentos que los estudiantes pueden reclamar en el mostrador de circulación mostrando su identificación de estudiante, la misma que utilizan para sacar materiales que van desde libros hasta bicicletas. El sistema ofrece privacidad a los estudiantes porque verifica que asistan a la escuela sin registrar sus nombres.

Para abordar la inseguridad alimentaria y la participación de la biblioteca se recomienda: