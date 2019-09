Criterios para seleccionar los principales indicadores de salud para personas sanas 2030

Criteria for Selecting the Leading Health Indicators for Healthy People 2030. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019

Texto completo

La salud y el bienestar de todas las personas y comunidades son esenciales para una sociedad próspera y equitativa. La Oficina del Subsecretario de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha encargado a las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina que convoquen un comité ad hoc para ayudar en el desarrollo de Indicadores de Salud (LHI) para Personas Saludables 2030. En su primer informe, el comité discute los materiales de antecedentes relevantes para el cargo y hace recomendaciones con respecto a los criterios para seleccionar LHI.