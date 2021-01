Bibliotecas Públicas de Texas: beneficios económicos y retorno de la inversión

Texas Public Libraries: Economic Benefits and Return on Investment. Bureau of Business Research IC² Institute, The University of Texas at Austin, January 2017

Texto completo

Las bibliotecas públicas del Estado de Texas proporcionan importantes beneficios económicos a sus comunidades. En conjunto, en el año fiscal 2015, las bibliotecas públicas de Texas proporcionaron 2.628 millones de dólares en beneficios y costaron 566 millones de dólares, un retorno de la inversión de 4,64 dólares por cada dólar.

Se desarrolló un diseño de investigación intensivo en datos para documentar y cuantificar estos beneficios económicos. Se utilizaron las bases de datos de la Texas State Library and Archives Commission (TSLAC) junto con el software de modelado económico de entrada y salida, IMPLAN. Basado en el modelo IMPLAN, que analizó las bibliotecas públicas puramente como entidades comerciales y organizativas, las bibliotecas produjeron 976 millones de dólares en actividad económica. Además, en el año fiscal 2015, más de 11.000 puestos de trabajo en Texas dependían de los gastos de las bibliotecas públicas.

Otro componente importante del análisis cuantitativo valoró los servicios ofrecidos por la mayoría de las bibliotecas públicas de Texas. Se obtuvieron estimaciones económicas para esos servicios, así como para el uso de Internet y los voluntarios en las bibliotecas públicas:

Servicios de referencia;

Programas educativos;

Voluntarios

Uso en la biblioteca de libros, series y publicaciones periódicas;

Terminales de ordenadores y acceso a Internet;

Acceso inalámbrico a Internet;

Bases de datos electrónicas; y

Circulación de libros y medios digitales.

Se utilizó un enfoque conservador que proporciona una certeza mucho mayor de que los valores estimados de los servicios son mínimos. El valor total de estas bibliotecas públicas se estimó en 1.652 millones de dólares. El retorno de la inversión en Texas de 4,64 se compara favorablemente con los resultados de estudios anteriores de otros estados y ciudades.

Este informe actualiza un análisis realizado a finales de 2012 para el año fiscal 2011. En comparación con ese análisis, el valor de los mismos servicios ha aumentado un 7,8%, y el valor de todos los servicios de la biblioteca pública aumentó en un 21,2%, debido principalmente a dos nuevos servicios que se incluyen. El rendimiento de la inversión aumentó de 4,42 a 4,64, o sea aproximadamente 5 por ciento.