Exención de cargos por procesamiento de artículos para los países menos desarrollados: piedra angular de una transformación de acceso abierto a gran escala

Taubert, Niels, Andre Bruns, Christopher Lenke, and Graham Stone. 2021. “Waiving Article Processing Charges for Least Developed Countries: A Keystone of a Large-scale Open Access Transformation”. Insights 34 (1): 1. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.526

Este artículo investiga si es económicamente factible para una gran editorial renunciar a los cargos por procesamiento de artículos para el grupo de los 47 países denominados menos adelantados (LDC least developed countries). Como ejemplo, se selecciona Springer Nature. El análisis se basa en Web of Science, OpenAPC y la lista de revistas Springer Compact de Jisc Collections. Como resultado, estima una producción anual promedio de 520 publicaciones (o 0.26% de la producción mundial de publicaciones en las revistas Springer Nature) para el grupo de países LDC. La pérdida de ingresos para Springer Nature sería de 1,1 millones de dólares estadounidenses si se aplicara una exención para todos estos países. Dado que las categorías temáticas de estas publicaciones indican que el producto es de gran relevancia social para los LDC, y dado que el dinero es indispensable para el desarrollo en estos países (por ejemplo, esperanza de vida, no sólo es deseable sino también posible en términos económicos que un editor como Springer Nature renuncie a los APCs para estos países sin mucha pérdida de ingresos.