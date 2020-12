Patrimonio documental digital accesible: Directrices para la preparación del patrimonio documental en formatos accesibles para las personas con discapacidades

Accessible Digital Documentary Heritage: Guidelines for the Preparation of Documentary Heritage in Accessible Formats for Persons with Disabilities. Paris: ONU, 2020

Texto completo

La publicación, Patrimonio Documental Accesible , ofrece un conjunto de pautas para las partes involucradas en la digitalización de documentos patrimoniales, incluidos bibliotecarios, archiveros, trabajadores de museos, curadores y otras partes interesadas, en la planificación cuidadosa de plataformas y contenidos digitales con miras a incorporar aspectos relativos a la discapacidad y la accesibilidad.

La publicación se basa en elementos clave de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y de la Recomendación de la UNESCO de 2015 sobre la preservación y el acceso al patrimonio documental, incluso en formato digital. Se trata de promover y facilitar el máximo acceso inclusivo y uso del patrimonio documental. El medio para lograrlo es empoderar a las instituciones de la memoria para que brinden servicios de acceso equitativo de persona a persona a los documentos originales.

La publicación se ha estructurado de manera que sea fácil para diferentes tipos de partes interesadas navegar y evaluar varios aspectos con los que deben comprometerse. A tal efecto, la publicación propone dos tipos de directrices: a) directrices básicas, destinadas a las partes interesadas que implican plataformas de patrimonio cultural documental; y b) pautas avanzadas, preparadas para los creadores de contenido de estas plataformas.