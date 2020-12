Se anuncian cambios en el factor de impacto de la revista para 2021

Changes to Journal Impact Factor Announced for 2021 Scholary Kitchen, por PHIL DAVIS 7 DE DICIEMBRE DE 2020

A principios de este otoño, Clarivate Analytics anunció que estaba pensando en un futuro en el que calculará el factor de impacto de la revista (JIF) en función de la fecha de publicación electrónica y no de la fecha de publicación impresa.

El tiempo de espera entre la publicación en línea y la designación impresa es corto para algunos títulos, puede ser de meses (o incluso años) para otros. Para la mayoría de las revistas en línea, solo hay una fecha de publicación.

Esta discrepancia entre la forma en que Clarivate trataba las revistas impresas tradicionales frente a las revistas solo en línea despertó el escepticismo entre los científicos, algunos de los cuales argumentaron que las largas demoras entre la publicación impresa y en línea beneficiaban a las puntuaciones JIF de las revistas tradicionales sobre los títulos de acceso abierto más nuevos, y sugirieron cínicamente que los editores pueden extender a propósito su retraso en un intento de elevar artificialmente sus puntajes.

Independientemente de si este argumento tiene validez o no (los métodos para contar las citas válidas son problemáticos), los retrasos crean problemas en el registro de citas, especialmente cuando un artículo se ha publicado en línea en un año e impreso en otro, por ejemplo, publicado en línea en Diciembre de 2019 pero que aparece en la edición impresa de enero de 2020.

Esta es solo una de las razones por las que es tan difícil calcular puntuaciones precisas del Factor de impacto de WoS. Al adoptar un nuevo estándar de publicación electrónica, Clarivate ayudará a reducir la ambigüedad en el registro de citas. También hará que sea más fácil y transparente calcular las métricas de citas.

Web of Science comenzó a incluir fechas de publicación electrónica (“Early Access”) en sus registros desde 2017 y ahora incluye esta información para más de 6.000 revistas, aproximadamente la mitad de las más de 12.000 revistas que indexan actualmente.

La próxima publicación de 2021 (utilizando datos de 2020) será un año de transición, en el que las citas de los registros de Early Access se agregarán al numerador del cálculo de JIF, pero se excluirán de los recuentos de publicaciones en el denominador.

El cambio completo al uso de la publicación en línea para el cálculo de los factores de impacto de las revistas (JIF) comenzará en 2022 con los datos de publicación de 2021.