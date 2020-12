Las bibliotecas y los bibliotecarios necesitan ampliar expectativas

“Tal vez la pregunta más importante que podéis plantear y en la que se centra este libro sea: ¿por qué tanta gente ve la biblioteconomía como anticuada, conservadora y más bien poco atractiva? ¿Por qué, pese a que a la gente le encanta la idea de las bibliotecas y los bibliotecarios, la limitan rápidamente a los libros o a los niños o simplemente piensan en ello como remanente histórico? La respuesta no es que estas personas están equivocadas, sino que deben ampliar expectativas. Hay demasiadas bibliotecas centradas en los libros. Hay demasiados bibliotecarios que reviven la historia y están atrapados en una especie de conservadurismo profesional. Hay demasiados bibliotecarios que dan prioridad a lo que hacen sobre la razón de por que lo hacen. Hay demasiados bibliotecarios que piensan que su trabajo tiene que ver con sus colecciones, no con su comunidad. Hay demasiadas bibliotecas que buscan sobrevivir en lugar de innovar y promover el amor por la lectura y el empoderamiento de las comunidades a las que sirven. No digo que estos bibliotecarios sean la mayoría, pero son demasiados y sus comunidades, vosotros, habéis depositado pocas expectativas en ellos.”

David Lankes. “Ampliemos expectativas”. Valencia: COBDCV, 2020