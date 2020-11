Cómo gestionar las colecciones patrimoniales de las bibliotecas

Dominique, C. [e-Book] Apprendre à gérer des collections patrimoniales en bibliothèque, Presses de l’enssib.

Texto completo

PDF

ePub

Acaba de ser nombrado responsable de la colección patrimonial de una biblioteca, pero no es un especialista o su conocimiento está muy lejos. ¿De dónde vienen estos viejos libros que duermen en el almacén? ¿Qué hacer con ellos? ¿Tenemos derecho a deshacernos de ellos si no parecen ser de utilidad para nadie? ¿Hay alguno que sea raro y que deba ser utilizado? Algunos están catalogados, pero no todos, ¿cómo se puede hacer esto? Y luego hay grabados en las carteras, viejas fotografías aquí y allá. ¿Cómo sabes si son de interés? En un rincón de las tiendas, el moho ha aparecido de repente y parece estar contaminando gradualmente las obras. ¿Cómo te deshaces de él? ¿A quién debo decírselo? Si a veces te haces estas preguntas delicadas, este manual es para ti. (Dominique Coq, director científico del volumen) Basándose en la información recibida de los especialistas, este manual reúne un conjunto razonado de información básica, que presenta los pasos a seguir para aprehender, tratar, informar y desarrollar estas colecciones patrimoniales; ayuda a comprender el entorno jurídico, administrativo y documental. Es un documento indispensable para los profesionales con poca formación en la materia, que se enfrentan por primera vez a una colección patrimonial, o que tienen previsto hacerlo, y que desean adquirir los rudimentos necesarios para su gestión.