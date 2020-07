Puntos de vista de los autores sobre el pago de los APCs para publicar en Acceso Abierto

Pilato, V. and Tran, C.Y., 2020. Stony Brook University Author Perspectives on Article Processing Charges. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 8(1), p.eP2349. DOI: http://doi.org/10.7710/2162-3309.2349

El propósito de este estudio es comprender las perspectivas de los autores de la Universidad Stony Brook (SBU) sobre los cargos por procesamiento de artículos (APC).

Muchos editores cobran APC que van desde cientos hasta miles de dólares por publicar un artículo sin restricciones de acceso. Los autores que no pueden obtener fondos de las agencias de subvenciones o de su institución deben pagar los APC por su cuenta. ¿Las APC tienen un impacto fundamental en cómo los autores eligen sus lugares de publicación preferidos?

Se diseñó una encuesta transversal para conocer las perspectivas de los autores de SBU y las preocupaciones sobre los APC.

Muchos autores de SBU prefirieron publicar en una prestigiosa revista o revista de su elección en lugar de en una revista de acceso abierto. La mayoría de los autores publicaron sus artículos en revistas de acceso abierto, incluso si debían pagar APC. Muchos autores descubrieron que era difícil encontrar financiación para los APC y algunos expresaron su preocupación por esta práctica.

Los autores consideran que publicar en revistas establecidas y prestigiosas asegura el avance de su carrera.

Las bibliotecas pueden alentar a los autores a negociar con los editores para obtener un descuento o exención de los APC, cuando sea posible. Las instituciones deben negociar los costos de suscripción de revistas transformadores hacia la publicación híbrida de acceso abierto.