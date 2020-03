Cómo proporcionar a los investigadores las habilidades y competencias necesarias para practicar la Ciencia Abierta

Providing researchers with the skills and competencies they need to practise Open Science Open. Science Skills Working Group Report. Written by the Working Group on Education and Skills under Open Science. European Commission July – 2017

Texto completo

La Ciencia Abierta transforma el panorama de la investigación, permitiendo que la investigación se lleve a cabo con un alto grado de transparencia, cooperación e integridad de la investigación. Para que Open Science se convierta en una realidad , los investigadores necesitan una capacitación profesional adecuada en las disciplinas dependientes en todas las etapas de sus carreras de investigación. Para facilitar esto, el Grupo Directivo de El Grupo de Trabajo de Recursos y Movilidad (SGHRM) sobre “Educación y Habilidades” trabajó con un mandato específico de proponer recomendaciones para asegurar que los investigadores en Europa tengan las habilidades y competencias apropiadas para practicar la Ciencia Abierta . El objetivo general es asegurar que las habilidades se conviertan en un componente integral y racionalizado de la educación y la capacitación estándar, y que las trayectorias de desarrollo de la carrera de los investigadores, y si es posible incluso en etapas anteriores de la carrera, en escuelas y universidades.

El Grupo de Trabajo realizó una encuesta entre marzo y mayo de 2017 para evaluar la situación actual. Se recibieron un total de 1.277 respuestas por parte de investigadores de toda Europa, de las cuales casi el 50% eran candidatos a doctorado (R1). El 50% restante se distribuyó en las distintas etapas de la carrera, desde el postdoctorado hasta los niveles de la carrera de investigación muy superiores. La mayoría de los investigadores desconocen el concepto de Ciencia Abierta. Lo que más se conoce es la publicación de acceso abierto, y hay un gran interés en las prácticas de gestión de datos de acceso abierto. Los investigadores indican que las oportunidades de capacitación en materia de acceso abierto y datos de libre acceso todavía no están muy difundidas. Los investigadores también informan que aún no han participado en ningún curso de acceso abierto o de datos abiertos, pero que les gustaría hacerlo. Aunque una proporción aún mayor de investigadores considera que la gestión de datos es pertinente para sus investigaciones, no hay suficiente apoyo e infraestructuras de archivo de datos en la a nivel institucional. Dado que la producción, documentación y archivo de datos de investigación es esencial para la mayoría de los investigadores, es crucial que sean conscientes, formados y apoyados con la las mejores tecnologías para permitir y mejorar la conducta profesional. Las aptitudes necesarias para la ciencia abierta se identifican e incluyen: publicación de acceso abierto; gestión de datos gestión de investigación y datos abiertos; facilitar la realización de investigaciones profesionales; ciencia ciudadana.

Para ello se necesita de una visión general del actual panorama de provisión de habilidades de Ciencia Abierta. Se trata la importancia de incorporar la Ciencia Abierta en la política y se casos concretos de los Principios Innovadores de Formación Doctoral y el Marco Europeo en las carreras de investigación.

Las siguientes son recomendaciones son clave para mejorar las habilidades de la ciencia abierta en la comunidad de investigación: